/पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची पति की मौत की साजिश, सिर काटकर जंगल में गाड़ा, धड़ को पेट्रोल से फूंका

रांची में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की ऐसी साजिश रची कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं. पहले सुपारी देकर पति की हत्या कराई, फिर सिर धड़ से अलग कर दिया, शव को जलाया और पहचान मिटाने के लिए सिर जंगल में दफना दिया.