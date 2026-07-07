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पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची पति की मौत की साजिश, सिर काटकर जंगल में गाड़ा, धड़ को पेट्रोल से फूंका

Jharkhand News: 19 जून को बुंडू के महादेवटांड़ जंगल से पुलिस को एक अधजला, सिर कटा शव मिला था. पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन मृतक के हाथ पर गुदे एक टैटू ने जांच की दिशा बदल दी.

Written ByKamran JaliliEdited By:Shailendra
Published: Jul 07, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:58 PM IST
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची पति की मौत की साजिश, सिर काटकर जंगल में गाड़ा, धड़ को पेट्रोल से फूंका
Image Credit: (Photo-AI) रांची में अवैध प्रेम संबंध बना हत्या की वजह, रांची पुलिस की बड़ी सफलताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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