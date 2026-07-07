/पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची पति की मौत की साजिश, सिर काटकर जंगल में गाड़ा, धड़ को पेट्रोल से फूंका

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रांची में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की ऐसी साजिश रची कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं. पहले सुपारी देकर पति की हत्या कराई, फिर सिर धड़ से अलग कर दिया, शव को जलाया और पहचान मिटाने के लिए सिर जंगल में दफना दिया.
दरअसल, 19 जून को बुंडू के महादेवटांड़ जंगल से पुलिस को एक अधजला, सिर कटा शव मिला था. पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन मृतक के हाथ पर गुदे एक टैटू ने जांच की दिशा बदल दी.
एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि शादी में जाने का बहाना बनाकर मृतक संजय को सुनसान जगह ले जाया गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी. इसके बाद शव को जंगल में ले जाकर सिर धड़ से अलग किया गया, धड़ को जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई और सिर को दूसरे जंगल में दफना दिया गया.
ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि करीब 20 दिन की तफ्तीश के बाद पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. उनकी निशानदेही पर मृतक का कटा हुआ सिर, हत्या में इस्तेमाल चापड़, ऑल्टो कार और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए.