DC मंजुनाथ भजंत्री का कड़ा एक्शन: निजी स्कूलों की 'गुंडागर्दी' खत्म, न किताबें बदलेंगी न यूनिफॉर्म के नाम पर होगी लूट

Ranchi School News: रांची में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब प्रशासन सख्त हो गया है. उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब स्कूल परिसर में किताबें और यूनिफॉर्म की बिक्री नहीं होगी और हर साल किताबें बदलने की प्रथा पर भी रोक लगेगी. बैठक में CBSE, ICSE और JAC से जुड़े स्कूलों को शुल्क निर्धारण से लेकर अभिभावकों के अधिकारों तक कई सख्त नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

PTA का गठन

सभी निजी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन करना होगा. इसकी सूचना हार्ड कॉपी एवं ईमेल के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अगले 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करानी होगी. अभी तक केवल 13 विद्यालयों ने ही यह सूचना उपलब्ध कराई है. उपायुक्त ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए सभी विद्यालयों को चेतावनी दी है कि तीन दिनों के अंदर सूचना जमा न करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. PTA गठन की सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी.

स्कूल स्तर शुल्क समिति

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रवधानों के अनुसार सभी विद्यालयों को विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन करना अनिवार्य है. इसकी सूचना भी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रकाशित कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करानी होगी.

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फीस वृद्धि का नियम

10% तक फीस बढ़ाने का अधिकार स्कूल समिति को, उससे अधिक के लिए जिला समिति की मंजूरी जरूरी है. एक बार फीस बढ़ने के बाद कम से कम 2 साल तक यहीं फीस लागू रहेगी.

री-एडमिशन फीस पर रोक

अगली कक्षा में प्रमोशन के नाम पर कोई भी पुनर्नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा. केवल आवेदन शु्ल्क लिया जाएगा.

परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश

किसी भी छात्र को फीस या किसी कारणों के लिए वार्षिक परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जाएगा.

CBSE स्कूलों में सिर्फ NCERT किताबें

CBSE स्कूलों में सिर्फ NCERT किताबें लागू होंगी. किताबें हर साल नहीं बदलेंगी, कम से कम 5 साल तक वही रहेंगी और स्कूल में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी.

बार-बार नहीं बदलेंगे यूनिफॉर्म

स्कूल यूनिफॉर्म में बार-बार बदलाव नहीं होगा. 5 साल में एक बार शिक्षक और अभिभावक के सहमती से ही बदलाव संभव हो सकेगा. स्कूल वाले यूनिफॉर्म को किसी एक दुकान से खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे. अभिभावक कहीं से भी इसे खरीद और सिलवा सकते है.

अब फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं देना होगा

किसी भी नाम से लिया गया अतिरिक्त पैसा, मासिक फीस का हिस्सा माना जाएगा और उसी नियम से नियंत्रित होगा. इसकी वृद्धि भी फीस निर्धारण के नियमों के अनुसार ही होगी.

परिवहन शुल्क

परिवहन शुल्क की वृद्धि भी सामान्य शुल्क वृद्धि के नियमों के अधीन होगी. सभी स्कूल बसों में परिवहन नियमों एवं सुरक्षा मानकों का सख्त अनुपालन अनिवार्य होगा.

समय पर देना होगा जवाब

अबुआ साथी पोर्टल पर आई शिकायतों का समय पर जवाब देना होगा, नहीं तो देनी होगी 50000 से 250000 तक की जुर्माना.

RTE के अंतर्गत 25% आरक्षण

सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में कमजोर एवं वंचित वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं. उन बच्चों का एडमिशन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से पूरी की जाएगी. चयनित छात्रों की सूची विद्यालय के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी.

उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: कमरान जलीली