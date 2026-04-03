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स्टेशनों के आधुनिकीकरण और नई ट्रेनों से बदली रांची रेल मंडल की सूरत, डीआरएम ने पेश किया वित्त वर्ष 2025–26 का रिपोर्ट कार्ड

Ranchi Railway: रांची रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में विकास, यात्री सुविधाओं और राजस्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. नई ट्रेनों के संचालन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और बेहतर समयबद्धता के साथ मंडल ने मजबूत प्रदर्शन किया है. रांची रेल मंडल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:31 AM IST

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स्टेशनों के आधुनिकीकरण और नई ट्रेनों से बदली रांची रेल मंडल की सूरत, डीआरएम ने पेश किया वित्त वर्ष 2025–26 का रिपोर्ट कार्ड
स्टेशनों के आधुनिकीकरण और नई ट्रेनों से बदली रांची रेल मंडल की सूरत, डीआरएम ने पेश किया वित्त वर्ष 2025–26 का रिपोर्ट कार्ड

Ranchi Railway: वित्तीय वर्ष 2025–26 रांची रेल मंडल के लिए विकास, विस्तार और उपलब्धियों से भरा रहा. मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष यात्रियों की सुविधा, आधारभूत ढांचे के विस्तार और राजस्व तीनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है. नई ट्रेनों के संचालन से लेकर स्टेशनों के आधुनिकीकरण तक कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, जिससे रेल सेवाओं की गुणवत्ता और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है. यह वर्ष रांची रेल मंडल के लिए एक मजबूत प्रगति का संकेत माना जा रहा है.

यात्री सुविधाओं और नई ट्रेनों का विस्तार
यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए आनंद विहार-पुरुलिया एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेन सेवा शुरू की गई, जो बनारस, लखनऊ और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ती है. इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बेहतर विकल्प मिला है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है.

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स्टेशनों का आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों के आधुनिकीकरण में तेजी आई है. एक स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, जबकि तीन स्टेशन पूरी तरह तैयार हैं. कुल 15 स्टेशन जल्द यात्रियों को समर्पित किए जाएंगे. रांची रेलवे स्टेशन का यार्ड री-मॉडलिंग कार्य भी चल रहा है, जिसमें एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म जोड़ा गया है और कई नई सुविधाएं विकसित की गई हैं. इसके साथ ही मंडल में तीन नई रेल लाइनें भी जोड़ी गई हैं, जिससे परिचालन और अधिक आसान हुआ है.

राजस्व, यात्री वृद्धि और समयबद्धता में सुधार
राजस्व के मोर्चे पर भी मंडल ने अच्छा प्रदर्शन किया है. बीते वर्ष करीब 25 करोड़ रुपये के स्क्रैप की बिक्री हुई, जबकि विकास कार्यों पर लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के तहत 87 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण और 10 यार्ड ले आउट का सुधार किया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए सभी स्टेशनों पर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है. इस वर्ष 2.3 प्रतिशत यात्री वृद्धि दर्ज की गई और ट्रेनों की समयबद्धता 91.1 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे रेलवे की कार्यकुशलता में सुधार साफ नजर आता है.

रिपोर्ट: कमरान जलीली

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