/नेपाल त्रासदी में रांची के रामप्रसाद घोष लापता, आखिरी बार बुधवार को हुई थी परिवार से बात

मामले की जानकारी देते हुए राम प्रसाद की भाभी बताती हैं कि उनके ससुर यानी रामप्रसाद घोष के पिता दोपहर में जब जी न्यूज देख रहे थे, तभी उन्हें त्रासदी की जानकारी मिली और उस के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है. लगातार रामप्रसाद से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. दिए गए टोल फ्री नंबर कभी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो एंबेसी से भी संपर्क नहीं स्थापित हो पा रहा, क्योंकि घटना के बाद से उनका मोबाइल बंद है. संपर्क के तमाम रास्ते बंद हैं और परिवार के लिए हर गुजरता पल एक नई बेचैनी लेकर आ रहा है. परिवार की नजरें दरवाजे की चौखट पर टिकी है कि शायद कोई आए और कहे रामप्रसाद सुरक्षित हैं. दिव्या घोष झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह फरियाद कर रही हैं कि उनके देवर का पता लगा लिया जाए.