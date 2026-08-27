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नेपाल त्रासदी में रांची के रामप्रसाद घोष लापता, आखिरी बार बुधवार को हुई थी परिवार से बात

नेपाल में आई त्रासदी का दर्द अब रांची में भी महसूस किया जा रहा है. रांची के हैदर अली रोड निवासी रामप्रसाद घोष के नेपाल में लापता होने की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. बुधवार सुबह आखिरी बार परिवार से उनकी बातचीत हुई थी उसके बाद से हर फोन की घंटी, हर आने वाली खबर और हर दस्तक पर परिवार की उम्मीदें टिकी हैं. बुजुर्ग बाप और परिवार की आंखें बस अपने बेटे की एक खबर का इंतजार कर रही हैं.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 27, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:17 PM IST
नेपाल त्रासदी में रांची के रामप्रसाद घोष लापता, आखिरी बार बुधवार को हुई थी परिवार से बात
Image Credit: नेपाल त्रासदी में रांची के रामप्रसाद घोष लापता (Photo-AI)

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