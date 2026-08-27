/नेपाल त्रासदी में रांची के रामप्रसाद घोष लापता, आखिरी बार बुधवार को हुई थी परिवार से बात

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किसी भी बाप के लिए इससे बड़ा दर्द शायद कोई नहीं होगा, जब बेटा हजारों किलोमीटर दूर हो और अचानक उसका कोई पता न चले. ऐसा ही एक मामला रांची के हैदर अली रोड में रहने वाले रामप्रसाद घोष का है, जो नेपाल में आई त्रासदी के बाद से लापता है. बुजुर्ग पिता की डबडबाई आंखों से बहते अश्क थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और गुजरते वक्त के साथ एक बेचैनी भी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है. बहते आंसू और बेचैनी के बीच उम्मीद की आस लफ्जो से निकल रहे हैं.
मामले की जानकारी देते हुए राम प्रसाद की भाभी बताती हैं कि उनके ससुर यानी रामप्रसाद घोष के पिता दोपहर में जब जी न्यूज देख रहे थे, तभी उन्हें त्रासदी की जानकारी मिली और उस के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है. लगातार रामप्रसाद से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. दिए गए टोल फ्री नंबर कभी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो एंबेसी से भी संपर्क नहीं स्थापित हो पा रहा, क्योंकि घटना के बाद से उनका मोबाइल बंद है. संपर्क के तमाम रास्ते बंद हैं और परिवार के लिए हर गुजरता पल एक नई बेचैनी लेकर आ रहा है. परिवार की नजरें दरवाजे की चौखट पर टिकी है कि शायद कोई आए और कहे रामप्रसाद सुरक्षित हैं. दिव्या घोष झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह फरियाद कर रही हैं कि उनके देवर का पता लगा लिया जाए.
परिवार का कहना है कि उन्हें जी मीडिया के माध्यम से इस त्रासदी की जानकारी मिली और अब उन्हें मीडिया पर भरोसा है कि उनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी. दरअसल, रामप्रसाद पिछले छह महीने से नेपाल में ENDRIDS कंपनी में एडमिन के पद पर कार्यरत थे. कंपनी का अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट चल रहा था. काठमांडू के बेसरा इलाके में शांति मार्केट के पास उनका आवास था. परिवार के मुताबिक बुधवार सुबह रामप्रसाद से आखिरी बार बातचीत हुई थी.