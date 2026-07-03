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रांची में रैपिडो राइडर्स की हड़ताल, किराया बढ़ाने और कमीशन घटाने की मांग तेज

Ranchi News: रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं. राइडर्स ने बेहतर किराया, बेस फेयर में बढ़ोतरी और कंपनी के कमीशन में कटौती की मांग की है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 03, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:17 PM IST
रांची में रैपिडो राइडर्स की हड़ताल, किराया बढ़ाने और कमीशन घटाने की मांग तेज
Image Credit: रांची में रैपिडो राइडर्स की हड़ताल, किराया बढ़ाने और कमीशन घटाने की मांग तेजSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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