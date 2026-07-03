/रांची में रैपिडो राइडर्स की हड़ताल, किराया बढ़ाने और कमीशन घटाने की मांग तेज

Ranchi News: राजधानी रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं.सैकड़ों राइडर्स ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किराया, कमीशन में कमी और काम की बेहतर शर्तों की मांग की है. उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. राइडर्स ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.