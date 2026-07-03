/रांची में रैपिडो राइडर्स की हड़ताल, किराया बढ़ाने और कमीशन घटाने की मांग तेज

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Ranchi News: राजधानी रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं.सैकड़ों राइडर्स ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किराया, कमीशन में कमी और काम की बेहतर शर्तों की मांग की है. उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. राइडर्स ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
प्रदर्शन कर रहे राइडर्स का कहना है कि पिछले दो वर्षों से कंपनी ने किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. वर्तमान में 3 किलोमीटर तक का बेस फेयर केवल 15 रुपये है, जबकि इसके बाद प्रति किलोमीटर 5 रुपये दिए जाते हैं. उनका कहना है कि बढ़ती पेट्रोल की कीमतों, वाहन की सर्विसिंग और अन्य खर्चों की तुलना में बहुत कम है. इसलिए उन्होंने बेस फेयर 25 रुपये और प्रति किलोमीटर किराया 8 रुपये करने की मांग उठाई है.
राइडर्स ने कंपनी द्वारा लिए जाने वाले 30 से 35 प्रतिशत कमीशन पर भी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि इतना अधिक कमीशन कटने के बाद उनकी आय काफी कम रह जाती है. वे चाहते हैं कि कंपनी कमीशन घटाकर 20 प्रतिशत करे, ताकि उन्हें अपने श्रम के अनुरूप उचित आय मिल सके. उनका मानना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे बेहतर ढंग से अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगे.
राइडर्स का कहना है कि वे दिन-रात सड़क पर रहकर यात्रियों को सुरक्षित सेवा प्रदान करते हैं और कई बार अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं. इसके बावजूद उनकी आय लगातार घटती जा रही है. उनका आरोप है कि कंपनी उनकी समस्याओं और बढ़ती लागत को नजरअंदाज कर रही है.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा