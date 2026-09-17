/रांची RSS दफ्तर बम धमाका मामला: लोहरदगा में आरोपी अमन अंसारी के घर ED का छापा, 5 घंटे चली तलाशी

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लोहरदगा: झारखंड की राजधानी रांची स्थित RSS कार्यालय में हुए बम धमाके के मामले को लेकर लोहरदगा में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की गतिविधि देखने को मिली. 17 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम कथित तौर पर मामले के एक आरोपी अमन अंसारी के घर पहुंची और करीब पांच घंटे तक तलाशी अभियान चलाया.
ईडी की टीम ने अमन अंसारी के घर पहुंचकर कई बिंदुओं पर जांच की
स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम ने अमन अंसारी के घर पहुंचकर कई बिंदुओं पर जांच की. हालांकि, छापेमारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ? जांच टीम किन दस्तावेजों या अन्य सामग्रियों की तलाश कर रही थी. इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.
मामले की जांच को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरएसएस कार्यालय बम धमाका मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम लोहरदगा पहुंचकर आरोपियों के घरों की तलाशी ले चुकी है. ऐसे में ED की ताजा कार्रवाई के बाद मामले की जांच को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है.
कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है. इसलिए छापेमारी के कारण, बरामदगी या कार्रवाई के अगले चरण को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.
पटना में भी NIA कर चुकी है रेड
बता दें कि 9 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित साई कुसुम इंफिनिटी अपार्टमेंट में एनआईए की छापेमारी की थी. एनआईए की टीम स्थानीय थाना पुलिस के साथ अपार्टमेंट के दो फ्लैटों में सर्च ऑपरेशन किया था. यह कार्रवाई रांची में 17 जून को RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला मामले में की गई थी. इसी मामले में NIA ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था.
गौतम लेनिन की रिपोर्ट