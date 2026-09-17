Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /रांची RSS दफ्तर बम धमाका मामला: लोहरदगा में आरोपी अमन अंसारी के घर ED का छापा, 5 घंटे चली तलाशी

रांची RSS दफ्तर बम धमाका मामला: लोहरदगा में आरोपी अमन अंसारी के घर ED का छापा, 5 घंटे चली तलाशी

Ranchi RSS Office Bomb Blast Case: रांची RSS कार्यालय बम धमाका मामला में ईडी की दस्तक लोहरदगा में देखने को मिली. आरोपी के घर करीब पांच घंटे छापेमारी चली.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 17, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:04 PM IST
रांची RSS दफ्तर बम धमाका मामला: लोहरदगा में आरोपी अमन अंसारी के घर ED का छापा, 5 घंटे चली तलाशी
Image Credit: ईडी की टीम ने अमन अंसारी के घर पहुंचकर कई बिंदुओं पर जांच की (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शराबबंदी में ही 'टल्ली' हुए साहब! बगहा में सड़क पर हंगामा करते 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड
2
3
4
5