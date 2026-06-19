/रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले के तार विदेशों से जुड़े? अब ATS करेगी जांच

Ranchi RSS Office Bomb Attack: राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय पर पेट्रोल बम अटैक के तार अब पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं. इस मामले की जांच में पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से संपर्क की बात सामने आई है. बता दें कि रांची पुलिस ने इस मामले में सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद एक आरोपी कोतवाली थाना की हाजत से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे मांडर के पास फिर से पकड़ लिया. आरोपी ने पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. फिलहाल, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.