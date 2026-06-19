/रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले के तार विदेशों से जुड़े? अब ATS करेगी जांच

राज्य चुनें
Ranchi RSS Office Bomb Attack: राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय पर पेट्रोल बम अटैक के तार अब पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं. इस मामले की जांच में पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से संपर्क की बात सामने आई है. बता दें कि रांची पुलिस ने इस मामले में सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद एक आरोपी कोतवाली थाना की हाजत से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे मांडर के पास फिर से पकड़ लिया. आरोपी ने पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. फिलहाल, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.
मामले को लेकर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 16 जून की रात निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर अज्ञात अपराधियों द्वारा पेट्रोल बम फेंका गया था. घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया. तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई, जिसमें पता चला कि आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के लिए रैपिडो बाइक सेवा का इस्तेमाल किया था.
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और बोकारो तथा कोडरमा पुलिस के सहयोग से उन्हें कोडरमा के गझंडी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया. एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कड़ियां भी सामने आई हैं, जिनकी जांच जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके आगे की जांच अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) को सौंप दी गई है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सैम सुजान के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सैफ अंसारी ने पेट्रोल बम फेंका था, जबकि अमन अंसारी पूरी साजिश का मुख्य योजनाकार था. वहीं सैम सुजान ने स्थानीय स्तर पर दोनों की मदद की थी. एसएसपी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं का उद्देश्य समाज में दहशत फैलाना और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना होता है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है.
रिपोर्ट- उज्जवल मिश्रा