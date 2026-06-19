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रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले के तार विदेशों से जुड़े? अब ATS करेगी जांच

Ranchi Crime News: रांची एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके आगे की जांच अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) को सौंप दी गई है. पुलिस के अनुसार, सैफ अंसारी ने पेट्रोल बम फेंका था, जबकि अमन अंसारी पूरी साजिश का मुख्य योजनाकार था.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 19, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:31 AM IST
रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले के तार विदेशों से जुड़े? अब ATS करेगी जांच
Image Credit: रांची पुलिस

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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