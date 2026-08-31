/रांची में स्कूल वैन पर DTO की सख्ती, ओवरलोडिंग पर 2 लाख का जुर्माना, बच्चों को भेजा सुरक्षित घर

Ranchi DTO: रांची में जिला परिवहन विभाग ने सोमवार को प्राइवेट स्कूल वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया. अभियान के दौरान ओवरलोडिंग कर बच्चों को ले जाने वाले कई वाहनों पर कार्रवाई की गई. परिवहन विभाग के जांच में सामने आया कि कुछ प्राइवेट वैन में क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को ठूंसकर ले जाया जा रहा था. परिवहन विभाग ने इसे बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलावाड़ मानते हुए वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी.