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रांची में स्कूल वैन पर DTO की सख्ती, ओवरलोडिंग पर 2 लाख का जुर्माना, बच्चों को भेजा सुरक्षित घर

Ranchi DTO: रांची में DTO ने प्राइवेट स्कूल वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया. ओवरलोडिंग कर बच्चों को ले जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. चेकिंग के दौरान कुछ बच्चों को डीटीओ ने अपने वाहन से सुरक्षित घर भी भेजा.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 31, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:48 PM IST
रांची में स्कूल वैन पर DTO की सख्ती, ओवरलोडिंग पर 2 लाख का जुर्माना, बच्चों को भेजा सुरक्षित घर
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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KAMRAN JALILI

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