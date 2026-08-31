/रांची में स्कूल वैन पर DTO की सख्ती, ओवरलोडिंग पर 2 लाख का जुर्माना, बच्चों को भेजा सुरक्षित घर

राज्य चुनें
Ranchi DTO: रांची में जिला परिवहन विभाग ने सोमवार को प्राइवेट स्कूल वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया. अभियान के दौरान ओवरलोडिंग कर बच्चों को ले जाने वाले कई वाहनों पर कार्रवाई की गई. परिवहन विभाग के जांच में सामने आया कि कुछ प्राइवेट वैन में क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को ठूंसकर ले जाया जा रहा था. परिवहन विभाग ने इसे बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलावाड़ मानते हुए वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी.
चेकिंग के दौरान DTO ने मानवीय पहल दिखाया. ओवरलोड वाहनों से उतारे गए कुछ बच्चों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई. DTO ने बच्चों को अपने वाहन से घर भेजा. इस दौरान वाहन चालकों को रोड सेफ्टी नियमों का पालन करने और बच्चों को निर्धारित क्षमता के अनुसार बच्चों को गाड़ी में बैठाने की सख्त हिदायत दी गई.
गाड़ी चेकिंग अभियान के महज कुछ घंटों में ही परिवहन विभाग ने करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना वसूला. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को वार्निंग और फाइन के बाद छोड़ दिया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
रांची DTO ने वाहन संचालकों और चालकों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि पहली बार गलती मिलने पर जुर्माने और चेतावनी के साथ वाहन छोड़े जा सकते हैं, लेकिन दोबारा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बल्कि वाहन जब्त भी किया जाएगा.