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छात्र आंदोलन को लेकर रांची में घमासान, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले स्टूडेंट्स, बीजेपी के कई नेता डिटेन

JPSC Student Protest: छात्र आंदोलन को लेकर रांची में घमासान देखने को मिल रहा है. एक तरफ विधानसभा का घेराव करने के लिए स्टूडेंट्स निकले हैं. वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 10, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:05 AM IST
छात्र आंदोलन को लेकर रांची में घमासान, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले स्टूडेंट्स, बीजेपी के कई नेता डिटेन
Image Credit: छात्र आंदोलन को लेकर रांची में घमासान (@BJP4Jharkhand)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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