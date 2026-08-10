/छात्र आंदोलन को लेकर रांची में घमासान, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले स्टूडेंट्स, बीजेपी के कई नेता डिटेन

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रांची में पिछले कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन का आज सोमवार को निर्णायक दिन है. सोमवार को छात्र विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं. विधानसभा की सुरक्षा के लिए कई स्तर पर बैरिकेटिंग की गई है. मुख्यमंत्री आवास पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल आदि वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे. वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात हैं. पुलिस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई नेताओं को डिटेन कर लिया है. उधर, एसपी सिटी, रांची ने पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए कहा कि जवान संयम बरतेंगे.
छात्रों के प्रदर्शन को देखते जगह-जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. विधानसभा घेराव को लेकर एसपी सिटी पारस राणा ने बताया पुलिस के जवानों को भी संयम बरतने की सलाह दी गई है. छात्रों से भी शांतिपूर्ण मार्च की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि पूराने विधानसभा से नए विधानसभा की तरफ मार्च करने वाले छात्रों को जगन्नाथ मंदिर के पास किए गए बैरिकेटिंग से धरना स्थल की तरफ छात्रों को मोड़ने या भेजने की तैयारी है.
सत्तापक्ष का क्या कहना
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, बीजेपी पर्दे के पीछे से बैटिंग कर रही है. बीजेपी को असफलता की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना चाहिए.
एक और मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, पर्दे की पीछे के षड्यंत्र से पर्दा उठ गया और राज जनता के सामने उजागर हो गया. बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन को हाइजैक करने की कोशिश की है. छात्रों के आंदोलन कमजोर हुए हैं. बीजेपी सत्ता के बिना बन जल मछली की तरह छटपटा रही है.
सोनू ने कहा, सरकार ने हाई लेबल कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था, सिर्फ छात्रों का आंदोलन होता तो प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, 95% छात्रों की मांगें मान ली गई हैं. सीबीआई जांच विषय नहीं है. सीजीएल को रद्द करने का विषय था पर ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. कोर्ट की मॉनिटरिंग में नतीजे जारी किए गए हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि हेमन्त सोरेन नीत सरकार देश की पहली विपक्षी सरकार है, जिसने ईडी जांच का निर्देश दिया पर बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन को हाइजैक करने की कोशिश की. उसे छात्रों के परिजनों की भी बददुआ लगेगी.
विपक्ष की दलील
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, सीएम को स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों को न्याय देना चाहते हैं या नहीं. छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. इसमें दिक्कत क्या है. कांग्रेस के झांसे में सीएम क्यों अड़े हुए हैं. सीबीआई जांच करवा दें. छात्र उठकर चले जाएंगे. इस तरह की पेचीदा बातों से सीएम नहीं बच सकते. ये पूरे झारखंड के बच्चों का मामला है. किसी पर प्रत्यक्ष दोषारोपण कर बच नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों पर वीडियो दिखाकर दबाव बनाने का काम करते हैं. कांग्रेस या तो सीबीआई जांच करवाए या समर्थन वापस ले. कांग्रेस की दोहरी राजनीति देश में नहीं चलेगी.
झामुमो प्रवक्ता ने कहा, कौन है बीजेपी
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, कौन है बीजेपी, बीजेपी है क्या, वही जिसने भ्रष्टाचार का फाउंडेशन स्टोन रखा. जेपीएससी को बदनाम करने की शुरुआत इन्होंने किया. खुलेआम पद बेचे गए पैसे लेकर. तात्कालिक सीएम पर आरोप लगे और वही आज बड़ा नेता बन रहे हैं. बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. सीबीआई जांच भी हुई तो क्या हुआ. आज सीबीआई की विश्वसनीयता को भी संदेह से देखते हैं लोग. दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीजेपी की जो फजीहत हुई, उससे ये फ्रस्ट्रेटेड हैं.