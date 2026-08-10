/छात्र आंदोलन को लेकर रांची में घमासान, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले स्टूडेंट्स, बीजेपी के कई नेता डिटेन

विपक्ष की दलील

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, सीएम को स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों को न्याय देना चाहते हैं या नहीं. छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. इसमें दिक्कत क्या है. कांग्रेस के झांसे में सीएम क्यों अड़े हुए हैं. सीबीआई जांच करवा दें. छात्र उठकर चले जाएंगे. इस तरह की पेचीदा बातों से सीएम नहीं बच सकते. ये पूरे झारखंड के बच्चों का मामला है. किसी पर प्रत्यक्ष दोषारोपण कर बच नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों पर वीडियो दिखाकर दबाव बनाने का काम करते हैं. कांग्रेस या तो सीबीआई जांच करवाए या समर्थन वापस ले. कांग्रेस की दोहरी राजनीति देश में नहीं चलेगी.