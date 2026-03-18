रांची हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा: प्रिंस खान के शूटरों ने सरेआम बरसाई थीं गोलियां, 4 गिरफ्तार

Ranchi Crime: राजधानी रांची में 7 मार्च को टीटोस रेस्टोरेंट में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज वारदात को कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटरों ने अंजाम दिया था. रांची और धनबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद इस मामले में अहम सुराग मिले और आरोपियों की पहचान की गई. अब तक पुलिस चार अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी.

शूटरों की पहचान और पुलिस कार्रवाई

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि हत्या की पूरी साजिश गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह ने रची थी. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधी धनबाद में छिपे हुए हैं, जिसके बाद रांची और धनबाद पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की.

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मुठभेड़ में दो शूटर घायल, अन्य गिरफ्तार

धनबाद में छापेमारी के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान प्रिंस खान गिरोह के शूटर कुबेर उर्फ मनीष सिंह और अफजल अमन को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, वायरल वीडियो के आधार पर बाइक चला रहे आरोपी पप्पू भुईया की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा घटना की रेकी करने वाले मो. सदाब आलम को भी पुलिस ने दबोच लिया है.

गैंग के नेटवर्क और फंडिंग की जांच जारी

पुलिस जांच में सामने आया है कि कुबेर उर्फ मनीष सिंह पहले कोयलांचल शांति सेना गिरोह से जुड़ा रहा है. साथ ही, रंगदारी से वसूले गए पैसों को कई अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था. पुलिस को अब तक करीब 60 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है, जिनमें देश और विदेश दोनों के खाते शामिल हैं. इसके अलावा कुछ पत्रकारों और व्हाइट कॉलर लोगों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है. पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

रिपोर्ट: कमरान जलीली