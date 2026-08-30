/रांची में आदिवासी एकता जुटान रैली, परिसीमन के विरोध में नेताओं ने भरी हुंकार, दिल्ली तक लड़ाई का ऐलान

Jharkhand News: रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता जुटान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए. रैली में कांग्रेस प्रभारी के. राजू, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, जेएमएम विधायक विकास मुंडा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे. परिसीमन के विरोध में आयोजित इस रैली में नेताओं ने आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि दिल्ली में बैठकर यह तय नहीं करने दिया जाएगा कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा. कांग्रेस ने 2026 तक के लिए परिसीमन को रोका था, लेकिन अब फिर से तलवार लटक रही है. आदिवासियों के विस्थापन और जनसंख्या कम होने के लिए आदिवासी जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए इसका हिसाब भी आदिवासियों से नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज के विरोध की शुरुआत को आने वाले समय में सड़क से सदन और सदन से दिल्ली तक ले जाकर लड़ाई लड़ी जाएगी. अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि खान-खनिज से जुड़े संशोधन के कारण झारखंड को करीब 22 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है. इस लड़ाई को गांव-गांव तक मजबूती से लड़ा जाएगा.