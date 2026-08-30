/रांची में आदिवासी एकता जुटान रैली, परिसीमन के विरोध में नेताओं ने भरी हुंकार, दिल्ली तक लड़ाई का ऐलान

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Jharkhand News: रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता जुटान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए. रैली में कांग्रेस प्रभारी के. राजू, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, जेएमएम विधायक विकास मुंडा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे. परिसीमन के विरोध में आयोजित इस रैली में नेताओं ने आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि दिल्ली में बैठकर यह तय नहीं करने दिया जाएगा कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा. कांग्रेस ने 2026 तक के लिए परिसीमन को रोका था, लेकिन अब फिर से तलवार लटक रही है. आदिवासियों के विस्थापन और जनसंख्या कम होने के लिए आदिवासी जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए इसका हिसाब भी आदिवासियों से नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज के विरोध की शुरुआत को आने वाले समय में सड़क से सदन और सदन से दिल्ली तक ले जाकर लड़ाई लड़ी जाएगी. अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि खान-खनिज से जुड़े संशोधन के कारण झारखंड को करीब 22 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है. इस लड़ाई को गांव-गांव तक मजबूती से लड़ा जाएगा.
झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर आदिवासियों की लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस का कथित वास्तविक चेहरा देश के सामने रखा है. बीजेपी आदिवासियों को वनवासी और जंगल में रहने वाला बताती है, जबकि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी परिसीमन समेत आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं. के. राजू ने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों के खिलाफ साजिश कर रही है और देश के जल, जंगल, जमीन और उद्योगों को उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है.
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने कहा कि दिल्ली और बीजेपी की सरकार को यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि अगर आदिवासियों की सीटें कम करने का प्रयास किया गया तो दिल्ली तक जाकर लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आदिवासी सीटों की संख्या कम नहीं होने दी जाएगी. जिस अनुपात में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी, उसी अनुपात में आदिवासी सीटों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए. सांसद कालीचरण मुंडा ने भी आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अपील की. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि आदिवासी समाज उसी का समर्थन करेगा, जो उनके अधिकारों और हितों की चिंता करेगा. उन्होंने कहा कि अगर अन्य सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो आदिवासी सीटों में भी उसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए.
विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है, जबकि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और यही उनकी पहचान है. उन्होंने कहा कि आरक्षण की वजह से आदिवासी समाज के लोग अधिकारी, डॉक्टर और नेता बन पाए हैं. अगर उनका अधिकार छीना गया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए आदिवासी सीटों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि सीटों के बंटवारे को 25 साल के लिए आगे बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि जनगणना में आदिवासी और सरना धर्म कोड को शामिल कर समाज को उसका अधिकार दिया जाना चाहिए. वहीं, जेएमएम विधायक विकास मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज की एकता के कारण 2007 में भी परिसीमन रुका था और अब फिर वही परिस्थितियां बन रही हैं. उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां परिसीमन के बाद आदिवासियों को नुकसान हुआ और कई सीटों पर वे अल्पसंख्यक हो गए. उन्होंने आशंका जताई कि निर्वाचन आयोग को माध्यम बनाकर झारखंड में भी ऐसी कोशिश की जा सकती है.
कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड आदिवासियों के अधिकारों और संघर्ष से बना राज्य है. अगर उनके हक को छीनने की कोशिश की गई तो इसका मजबूती से विरोध किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कम करने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि परिसीमन के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी. बंधु तिर्की ने कहा कि पहले हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई और अब सरना-ईसाई के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास हो रहा है. आदिवासी नेताओं ने रैली के माध्यम से परिसीमन के खिलाफ व्यापक आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारों की इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन और दिल्ली तक जारी रखा जाएगा.