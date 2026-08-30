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रांची में आदिवासी एकता जुटान रैली, परिसीमन के विरोध में नेताओं ने भरी हुंकार, दिल्ली तक लड़ाई का ऐलान

Jharkhand News: रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता जुटान रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस और जेएमएम नेताओं समेत बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। नेताओं ने परिसीमन के जरिए आदिवासी सीटें कम किए जाने की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:50 PM IST
रांची में आदिवासी एकता जुटान रैली, परिसीमन के विरोध में नेताओं ने भरी हुंकार, दिल्ली तक लड़ाई का ऐलान
Image Credit: रांची में आदिवासी एकता जुटान रैली

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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