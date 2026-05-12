'छात्र विरोधी है क्लस्टर व्यवस्था', रांची विश्वविद्यालय में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, कुलपति को सौंपा ज्ञापन

Jharkhand News: झारखंड सरकार शिक्षा विभाग में क्लस्टर व्यवस्था लागू करने जा रही है. 12 मई, 2026 दिन मंगलवार को इस क्लस्टर व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट गया. रांची विश्वविद्यालय में आजसू छात्र संघ और एबीवीपी ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ-साथ झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

छात्रों ने तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने तत्काल क्लस्टर व्यवस्था को निरस्त करने का मांग की. एबीवीपी का कहना है कि क्लस्टर सिस्टम के तहत अलग-अलग विषयों की पढ़ाई अलग-अलग कॉलेज में बांट जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी काफी बढ़ जाएगी, किसी छात्र को साइंस के साथ इंग्लिश विषय पढ़ना है, तो उसे साइंस की पढ़ाई के लिए मारवाड़ी कॉलेज और इंटर की पढ़ाई के लिए डोरंडा कॉलेज जाना पड़ेगा.

एबीवीपी ने कहा कि ऐसे में छात्रों को काफी परेशानी होगी, जिससे मध्यम वर्ग के छात्र नहीं पद पाएंगे, सरकार जानती है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो सवाल कैसे उठाएंगे? इसलिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है. सरकार jssc, jpsc बिना कदाचार नहीं करवा पा रही है और क्लस्टर सिस्टम ला रही है. यह पूरी तरह छात्र विरोधी व्यवस्था लाई जा रही है.

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आजसू छात्र संघ का कहना है कि रांची विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक विविधताओं के लिए ही जानी जाती है, लेकिन क्लस्टर व्यवस्था लाने के बाद रांची विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है. यह व्यवस्था कहीं ना कहीं जनजातीय व्यवस्था और क्षेत्रीय भाषा के ऊपर प्रहार है, जो विद्यार्थी दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, जिन्हें नागपुरी, संथाली पढ़ना है, उनको अपना कॉलेज को छोड़कर कहीं दूर कॉलेज जाकर यह भाषा को पढ़ना पड़ेगा, जो पूरी तरह से झारखंड के सांस्कृतिक पर भी प्रहार है. अगर सरकार यह व्यवस्था को वापस नहीं लेती है, तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे.