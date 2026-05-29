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Ranchi Weather: रांची में सुबह-सुबह सुहावना हुआ मौसम, तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश, देखें वेदर रिपोर्ट

Ranchi Aaj Ka Mausam: साइक्लोनिक परिवर्तन के कारण इन दिनों झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. प्री-मानसून की गतिविधियों के कारण आज (शुक्रवार, 29 मई) पूरे प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 10:39 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Ranchi Weather Report Today: झारखंड की राजधानी रांची में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आज (शुक्रवार, 29 मई) को बड़ी राहत मिली है. रांची में शुक्रवार की रात से ही बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया था और आज आज सुबह से बारिश शुरू हो गई. इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही हैं. इससे मौसम काफी सुहावना हो गया है. पिछले कई दिनों से रांची वासी भीषण गर्मी और लू से परेशान हो रखे थे, उन्हें अब बड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह सुहावना रहने का पूर्वानुमान जताया है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून अब तक केरल (केरलम) नहीं पहुंच पाया है. मानसूनी हवाएं अभी अंडमान-निकोबार के पास ही रुक गई हैं. अगर ठंडी हवाएं तीन जून तक केरल पहुंच जाती हैं, तो झारखंड में 14 से 17 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है. हालांकि, प्रदेश में अभी से मानसून आने की आहट महसूस की जा रही है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 मई से एक जून तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आंधी-पानी की संभावना जताई है. इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अभी से चेतावनी जारी की है. 

रांची में अगले चार दिनों का तापमान

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29 मई: अधिकतम 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस
30 मई: अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस
31 मई: अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस
1 जून: अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस

गुरुवार का कैसा रहा मौसम?

गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा. पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक बरसात 49.3 मिमी पश्चिम सिंहभूम के मंझारी में रिकार्ड हुई. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज रहा.

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