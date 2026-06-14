/झारखंड में बड़ी कार्रवाई: नियमों की अनदेखी करने वाले 33 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द, नए एडमिशन पर लगी रोक

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झारखंड में नियमों और तय मानदंडों की अनदेखी करने वाले 33 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार प्रशांत कुमार पांडेय ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. इस कड़ी कार्रवाई के तहत इन सभी प्रभावित संस्थानों के 'लेटर ऑफ कंसेंट' को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण अगले आदेश तक इन कॉलेजों में नए नामांकन (Admission) और नए रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
गंभीर कमियां सामने आने पर लिया गया फैसला
रजिस्ट्रार ने बताया कि इन कॉलेजों के संचालन में लगातार गड़बड़ी और मापदंडों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर एक विस्तृत जांच कराई गई और जांच में कई तरह की गंभीर कमियां सामने आने पर यह बड़ा फैसला लिया गया. वर्तमान में झारखंड में कुल 150 फार्मेसी कॉलेज संचालित हैं और यह कार्रवाई का पहला चरण है.
फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता की जा सकती है समाप्त
अभी भी जांच की प्रक्रिया जारी है, जिससे आने वाले दिनों में नियमों का पालन न करने वाले कुछ और फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है. इस फैसले से राज्य के फार्मेसी शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है, लेकिन इसे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी कदम माना जा रहा है.
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