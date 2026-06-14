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झारखंड में बड़ी कार्रवाई: नियमों की अनदेखी करने वाले 33 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द, नए एडमिशन पर लगी रोक

झारखंड में 33 फार्मेसी कॉलेज की मान्यता को खत्म कर दिया गया है. फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. मान्यता रद्द किए जाने के बाद नए नामांकन पर रोक रहेगा.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:19 PM IST
झारखंड में बड़ी कार्रवाई: नियमों की अनदेखी करने वाले 33 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द, नए एडमिशन पर लगी रोक
Image Credit: झारखंड में बड़ी कार्रवाई: नियमों की अनदेखी करने वाले 33 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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