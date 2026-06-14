/झारखंड में बड़ी कार्रवाई: नियमों की अनदेखी करने वाले 33 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द, नए एडमिशन पर लगी रोक

झारखंड में नियमों और तय मानदंडों की अनदेखी करने वाले 33 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार प्रशांत कुमार पांडेय ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. इस कड़ी कार्रवाई के तहत इन सभी प्रभावित संस्थानों के 'लेटर ऑफ कंसेंट' को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण अगले आदेश तक इन कॉलेजों में नए नामांकन (Admission) और नए रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से रोक रहेगी.