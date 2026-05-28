Jharkhand Politics: SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजी शुरू, सत्ताधारी दल ने प्रक्रिया और मंशा पर उठाए सवाल

Jharkhand Politics: SIR को सुप्रीम कोर्ट ने वैद्य और संवैधानिक बताया तो झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. कोर्ट के टिप्पणी के बाद सूबे की सत्ताधारी दल ने कहा कि एसआोईआर सही पर जो सिस्टम है और प्रकिया है, वो सही नहीं है. एसआईआर पर कोर्ट के फैसले पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि चुनाव आयोग के पास SIR जारी करने का अधिकार है, लेकिन यह शक्ति सीमित है. इसके बावजूद, आयोग असीमित अधिकार का प्रयोग कर रहा है, एक ऐसी स्थिति जो कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है. जिनको शिकायत होगी, जिनका नाम कटेगा उनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल की कोई समय सीमा नहीं. इस तरह की बातें आएगी, तो इनका प्रयास है एसआईआर के माध्यम से विरोधी मतों को हटाना, ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके, जैसा बंगाल में हुआ. पारदर्शी तरीके से एसआईआर होनी चाहिए.

कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि एसआईआर गलत नहीं है, पर जो सिस्टम है, जिस प्रक्रिया को यूज किया है वो गलत है. बिहार में जो हुआ ,बंगाल में जो हुआ वो गलत है. झारखंड में करने जा रहे हैं वो भी गलत है. इसका विरोध हम लोग करेंगे. बंगाल में एक करोड़ से अधिक लोगों का नाम काटा गया, एक परिवार में 8 लोग हैं तो चार का नाम काट दिया गया. क्या वो 4 बाहरी है. भाई-भाई को जुदा कर रहे. कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, पर जनता को भी आगे आना होगा , साथ देना होगा. वहीं, मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि SIR गलत नहीं है. बल्कि, सवाल उस प्रक्रिया को लेकर हैं जिसे इसके लिए अपनाया गया है और इसके पीछे की मंशा को लेकर हैं. SIR ठीक है, हमने हर चुनाव से पहले इस तरह का संक्षिप्त पुनरीक्षण देखा है और यह एक मानक प्रक्रिया है. हालांकि, हम इस प्रक्रिया को जान-बूझकर जटिल बनाने की उस कोशिश का विरोध करते हैं, जिसका मकसद किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाना हो.

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वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि ठीक है, एक समीक्षा होनी चाहिए. चाहे उसका नाम एसआईआर हो या फिर चुनाव आयोग का पूर्व गाइडलाइन हो. ऐसा करना उनका अधिकार है. हालांकि, यदि वे किसी का नाम हटाने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें इसका उचित कारण बताना होगा. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, इस प्रक्रिया में राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक शामिल होनी चाहिए, जिसमें चुनाव आयोग और SIR से जुड़े अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया जाए. यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की भागीदारी कोई अभूतपूर्व बात नहीं है.

उन्होंने कहा कि अतीत में समय-समय पर ऐसे उदाहरण सामने आते रहे हैं, फिर भी यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे कार्यों के कारणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाए. इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रबिंद्र नाथ महतो ने कहा कि हम लोगों ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में तैयारी किया है, जो वोट देने की योग्य पात्रता रखते हैं. उनका नाम न कटे, इसके लिए हम लोग भी अपने संगठन के स्तर से अलर्ट हैं. कार्यकताओं के साथ भी अपने विधानसभा क्षेत्र में बैठक भी किया है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना नहीं जाए. मत देने का अधिकार सभी को है और कोई वंचित न हो इसके लिए प्रयासरत हैं.