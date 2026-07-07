/रिम्स-2 विवाद: आयोग के निर्देश पर झामुमो और स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, कहा-तय समय पर बनेगा अस्पताल

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना चाहती है और रिम्स-2 उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहा है और विकास में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है. मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि गरीबों को बेहतर इलाज अपने राज्य में ही मिले, न कि उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़े. उन्होंने बताया कि रिम्स-2 के लिए फंड आवंटित हो चुका है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा. उनका दावा है कि अगले तीन वर्षों में रिम्स-2 बनकर तैयार होगा और इससे झारखंड के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा.