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रिम्स-2 विवाद: आयोग के निर्देश पर झामुमो और स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, कहा-तय समय पर बनेगा अस्पताल

Jharkhand News: रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देश के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय, नेता सुदिव्य सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आयोग के निर्देश, सरकार के रुख और रिम्स-2 परियोजना को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 07, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:34 PM IST
रिम्स-2 विवाद: आयोग के निर्देश पर झामुमो और स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, कहा-तय समय पर बनेगा अस्पताल
Image Credit: रिम्स-2 विवाद: आयोग के निर्देश पर झामुमो और स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, कहा-तय समय पर बनेगा अस्पतालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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