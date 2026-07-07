/रिम्स-2 विवाद: आयोग के निर्देश पर झामुमो और स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, कहा-तय समय पर बनेगा अस्पताल

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Jharkhand News: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देश पर रिम्स-2 को लेकर झारखंड सरकार के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. आयोग ने कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई जारी है, तब तक रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जाए. इस पर झामुमो नेताओं और स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा.
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उन्हें लगता है कि आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस तरह के निर्देश दे रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई भी विधि सम्मत तरीके से की जाएगी. उन्होंने फ्लाईओवर निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी जनजाति आयोग ने आपत्ति जताई थी, लेकिन न तो निर्माण कार्य रुका और न ही परियोजना प्रभावित हुई. उन्होंने कहा कि जनभावना के अनुरूप रिम्स-2 का निर्माण भी होगा और जो भी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करते हुए हेमंत सरकार इस जनोपयोगी योजना को धरातल पर उतारेगी.
झामुमो नेता सुदिव्य सोनू ने कहा कि किसी भी सरकार के निर्णय या किसी कानून की व्याख्या को चुनौती देने के लिए संविधान और स्थापित संसदीय परंपरा के तहत न्यायालय का रास्ता खुला है. यदि किसी पक्ष को सरकार का फैसला उचित नहीं लगता है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. उन्होंने कहा कि न्यायालय जो भी आदेश देगा, सरकार उसका सम्मान करेगी और उसी के अनुरूप आगे का निर्णय लिया जाएगा.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना चाहती है और रिम्स-2 उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहा है और विकास में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है. मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि गरीबों को बेहतर इलाज अपने राज्य में ही मिले, न कि उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़े. उन्होंने बताया कि रिम्स-2 के लिए फंड आवंटित हो चुका है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा. उनका दावा है कि अगले तीन वर्षों में रिम्स-2 बनकर तैयार होगा और इससे झारखंड के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
रिपोर्ट: कुमार चंदन