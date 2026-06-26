/रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार के इस्तीफे पर शुरू हुआ सियासी संग्राम, बीजेपी और सत्तापक्ष आमने-सामने

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी इससे पहले उसी निदेशक पर कई सवाल उठा चुकी है. यदि CID जांच में किसी का नाम आया और उसने इस्तीफा दिया, तो मुझे लगता है कि यह बेहतर बात है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके. यह राम मंदिर नहीं है कि चंपत लगाकर निकल जाएं, यह झारखंड है, यहां कहीं भी चंपत लगाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके. जिसका नाम जांच में आएगा, उसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सजा मिलेगी. बीजेपी की नीति है कि चोरी भी खुद करो, जज भी खुद बनो और फैसला भी खुद सुना दो. झारखंड में यदि कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी.