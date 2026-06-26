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रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार के इस्तीफे पर शुरू हुआ सियासी संग्राम, बीजेपी और सत्तापक्ष आमने-सामने

Jharkhand Politics: रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार के इस्तीफे के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बीजेपी और सत्तापक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:21 PM IST
रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार के इस्तीफे पर शुरू हुआ सियासी संग्राम, बीजेपी और सत्तापक्ष आमने-सामने
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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