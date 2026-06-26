/रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार के इस्तीफे पर शुरू हुआ सियासी संग्राम, बीजेपी और सत्तापक्ष आमने-सामने

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Jharkhand Politics: रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार का इस्तीफा सुर्खियों में है. डॉ. राज कुमार रिम्स के पांचवें निदेशक हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही सात महीने पहले इस्तीफा दे दिया. इससे पहले डॉ. कामेश्वर प्रसाद, डॉ. डी.के. सिंह, डॉ. बी.एल. शेलवाल और डॉ. एन.एन. अग्रवाल भी अपना कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देकर जा चुके हैं. रिम्स के वर्तमान निदेशक के इस्तीफे के बाद से बयानबाजी तेज हो गई है.
पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं है, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रिम्स में भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को रोक रहा था, उसे हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया. वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भी रिम्स में अच्छे अधिकारी आए और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया, तब स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोड़ा अटकाने का काम किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री इसे कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं.
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिम्स निदेशक को हटाया किसने, अभी तो जांच शुरू हुई थी और वे इस्तीफा देकर निकल गए. उन्होंने कहा कि उन पर आरोप लगे थे, इसलिए उन्हें जांच का सामना करना चाहिए था. आरोप आज भी हैं और उनकी CID जांच होगी. किसी व्यक्ति से किसी संस्था की पहचान नहीं होती. एक डायरेक्टर जाएंगे तो दस आएंगे, लेकिन संस्था की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी. अभी तो जांच शुरू हुई थी, फिर मैदान छोड़कर क्यों भाग गए. सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी इससे पहले उसी निदेशक पर कई सवाल उठा चुकी है. यदि CID जांच में किसी का नाम आया और उसने इस्तीफा दिया, तो मुझे लगता है कि यह बेहतर बात है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके. यह राम मंदिर नहीं है कि चंपत लगाकर निकल जाएं, यह झारखंड है, यहां कहीं भी चंपत लगाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके. जिसका नाम जांच में आएगा, उसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सजा मिलेगी. बीजेपी की नीति है कि चोरी भी खुद करो, जज भी खुद बनो और फैसला भी खुद सुना दो. झारखंड में यदि कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी.