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RIMS News: तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों का हंगामा, निदेशक कार्यालय का तीसरी बार किया घेराव

RIMS News: RIMS में वेतन भुगतान में देरी को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ गया है. नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और PG डॉक्टरों ने निदेशक कार्यालय का घेराव किया. निदेशक डॉ. राज कुमार ने तकनीकी कारणों से वेतन रुके होने की बात कही और जल्द भुगतान का आश्वासन दिया.

Written By  UJJAWAL MISHRA|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 02:45 PM IST

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RIMS News: तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों का हंगामा, निदेशक कार्यालय का तीसरी बार किया घेराव
RIMS News: तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों का हंगामा, निदेशक कार्यालय का तीसरी बार किया घेराव

Jharkhand News: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में वेतन भुगतान को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी, स्थायी कर्मचारी और डॉक्टरों को महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में आज तीसरी बार रिम्स निदेशक कार्यालय का घेराव किया गया. वेतन भुगतान और OPS समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी धरना-प्रदर्शन पर उतर आए  है. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी, स्थायी कर्मचारी और PG डॉक्टर शामिल हुए. कर्मचारियों का आरोप है कि रिम्स के करीब 1500 स्थायी कर्मचारियों को लगभग तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. वहीं, कई पीजी फर्स्ट ईयर डॉक्टरों को करीब छह महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है. वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों और डॉक्टरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

भारी संख्या में कर्मचारियों के निदेशक कार्यालय पहुंचने और एकजुटता दिखाने के बाद रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार स्वयं बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. निदेशक भवन में करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद निदेशक के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त किया गया.

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रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार ने बताया कि वेतन भुगतान में देरी का मुख्य कारण तकनीकी समस्या है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से जिस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा था, उसमें रिम्स के सॉफ्टवेयर और झारखंड सरकार के ट्रेजरी सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय की समस्या उत्पन्न हो गई है. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की ID और NPS कटौती से जुड़ी प्रक्रिया को ट्रेजरी सिस्टम वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसके कारण वेतन भुगतान बाधित हुआ है. इस समस्या के समाधान के लिए वित्त विभाग के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया जारी है.

डॉ. राज कुमार ने कहा कि कर्मचारियों में यह भ्रम पैदा हो गया था कि नई व्यवस्था लागू होने पर उनके वेतन में कटौती हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में कमी नहीं होगी. जैसे-जैसे कर्मचारियों की ID सत्यापित होती जाएगी, वैसे-वैसे संबंधित समूहों का वेतन जारी किया जाएगा. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त समय तक कार्यालय खोलकर ID सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र किया जा सके.

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