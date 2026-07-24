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नीट पेपर लीक मामला: RJD का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आरजेडी नेताओं ने चल रहे छात्र आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग की.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:06 PM IST
नीट पेपर लीक मामला: RJD का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
Image Credit: (Photo-AI) राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला

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