/नीट पेपर लीक मामला: RJD का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि आज का छात्र आंदोलन 1974 के जेपी आंदोलन से भी बड़ा रूप ले सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.