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बोकारो में जमीन निगल रही अंदर की आग, बेरमो में तेज आवाज के साथ धंसी सड़क, दहशत में भागे लोग

Bokaro Latest News: बेरमो के फुसरो स्थित पांच नंबर धौड़ा में अचानक तेज आवाज के साथ सड़क का एक हिस्सा जमीन में समा गया. घटना के वक्त लोग घरों से बाहर भागे.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:39 PM IST
बोकारो में जमीन निगल रही अंदर की आग, बेरमो में तेज आवाज के साथ धंसी सड़क, दहशत में भागे लोग
Image Credit: बोकारो के फुसरो में भूमिगत आग का कहर, धंसी सड़क

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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