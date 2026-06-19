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Bokaro News: बोकारो के बेरमो फुसरो में भूमिगत आग ने फिर कहर बरपाया है. पांच नंबर धौड़ा में तेज आवाज के साथ सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया. जमीन से धुआं उठता देख सैकड़ों परिवार दहशत में हैं. प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया है. भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. घटना के वक्त लोग घरों से बाहर भागे. माताओं ने बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह की ओर दौड़ लगा दी. बुजुर्ग और बच्चे खौफ से कांपते दिखे.
स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के नीचे सालों से आग सुलग रही है. सड़क के दोनों ओर जमीन से धुआं निकल रहा है. ये इलाका CCL के मुख्य कोयला परिवहन मार्ग के बेहद करीब है. अगर धंसान बढ़ा तो पूरे क्षेत्र की जीवनरेखा ठप हो जाएगी. लोगों को डर है कि उनके घर भी जद में आ सकते हैं.
बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बेरमो एसडीएम के नेतृत्व में एक टिम का गठन किया, जहां अधिकारियों की तरफ से क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सड़क पर बैरिकेटिंग लगा दिया गया है और इस रूट से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. वहीं, CCL को निर्देश दिया गया है कि इस रूट से कोई गाड़ी आवाजाही न करने पाए जबतक पूरी तरह से सुरक्षित न हो जाए.
विशेषज्ञों का कहना है कि झरिया की तरह बेरमो में भी भूमिगत आग गंभीर रूप ले रही है. स्थानीय लोग स्थायी समाधान और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, प्रशासन ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है. लोगों से खतरनाक क्षेत्र के पास न जाने की अपील की है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा