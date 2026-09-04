/राउरकेला रेलवे स्टेशन पर कन्फर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर महिला यात्री से दुष्कर्म का आरोप, रेलकर्मी गिरफ्तार

इस घटना के सामने आने के बाद राउरकेला रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. स्टेशन परिसर में आरपीएफ और जीआरपी की टीमें सुरक्षा के लिए तैनात रहती हैं, वहीं रेल मंडल के अधिकारी भी महिला सुरक्षा को लेकर लगातार दावे करते हैं. इसके बावजूद स्टेशन परिसर के भीतर इस तरह के गंभीर अपराध के आरोप ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. खासकर प्लेटफॉर्म के समीप रेलवे परिसर में घटना के आरोप ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं. चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपी रेलकर्मी के दोषी पाए जाने पर रेलवे की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.