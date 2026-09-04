/राउरकेला रेलवे स्टेशन पर कन्फर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर महिला यात्री से दुष्कर्म का आरोप, रेलकर्मी गिरफ्तार

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Rourkela Railway Station: मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान रखने वाले चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला रेलवे स्टेशन परिसर में एक महिला यात्री से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. आरोप है कि प्लेटफॉर्म संख्या-1 के चक्रधरपुर छोर स्थित ऑफिसर रेस्ट हाउस (ORH) के समीप बने वाल्व रूम में एक युवती के साथ रेलवे के कर्मचारी ने दुष्कर्म किया. मामले में राउरकेला जीआरपी ने आरोपी रेलकर्मी कपिलेश्वर सिंह (54) को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के अनुसार, ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की रहने वाली पीड़ित युवती गुरुवार तड़के बेंगलुरु जाने के लिए राउरकेला रेलवे स्टेशन पहुंची थी. उसके पास कन्फर्म टिकट नहीं था. इसी दौरान स्टेशन पर उसकी मुलाकात रेलवे के आईओडब्ल्यू विभाग में वाल्व मैन के पद पर कार्यरत कपिलेश्वर सिंह से हुई. युवती ने जीआरपी पर आरोप लगाया कि कन्फर्म टिकट दिलाने का भरोसा देकर रेलकर्मी उसे प्लेटफॉर्म संख्या-1 के चक्रधरपुर छोर स्थित ORH के पास ले गया. आरोप है कि वहां बने वाल्व रूम में उसके साथ दुष्कर्म किया गया.
शिकायत मिलने के बाद जीआरपी की टीम युवती को कथित घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां उसने पुलिस को वाल्व रूम दिखाया. इसके बाद जीआरपी ने रेलवे के एसएसई/वर्क्स से संपर्क कर उस समय ड्यूटी पर तैनात वाल्व मैन की जानकारी ली. मौके पर पहुंचे कपिलेश्वर सिंह की पहचान युवती ने कथित आरोपी के रूप में की. पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच राउरकेला सरकारी अस्पताल में कराई. इसके बाद जीआरपी ने केस नंबर 126/2026 में बीएनएस की धारा 64(2)(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी रेलकर्मी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है.
इस घटना के सामने आने के बाद राउरकेला रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. स्टेशन परिसर में आरपीएफ और जीआरपी की टीमें सुरक्षा के लिए तैनात रहती हैं, वहीं रेल मंडल के अधिकारी भी महिला सुरक्षा को लेकर लगातार दावे करते हैं. इसके बावजूद स्टेशन परिसर के भीतर इस तरह के गंभीर अपराध के आरोप ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. खासकर प्लेटफॉर्म के समीप रेलवे परिसर में घटना के आरोप ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं. चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपी रेलकर्मी के दोषी पाए जाने पर रेलवे की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी