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राउरकेला रेलवे स्टेशन पर कन्फर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर महिला यात्री से दुष्कर्म का आरोप, रेलकर्मी गिरफ्तार

Rourkela Railway Station: राउरकेला रेलवे स्टेशन परिसर में महिला यात्री से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. कन्फर्म टिकट दिलाने का भरोसा देकर वाल्व रूम में ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप रेलवे कर्मचारी पर लगा है. राउरकेला GRP ने आरोपी रेलकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 04, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:03 AM IST
राउरकेला रेलवे स्टेशन पर कन्फर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर महिला यात्री से दुष्कर्म का आरोप, रेलकर्मी गिरफ्तार
Image Credit: राउरकेला रेलवे स्टेशन पर कन्फर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर महिला यात्री से दुष्कर्म का आरोप (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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