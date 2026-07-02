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RSS दफ्तर हमला मामला: केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, अब NIA करेगी पेट्रोल बम के हमले की जांच

RSS दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला मामले की जांच अब NIA करेगी. 16 जून की रात 12:36 बजे दो नकाबपोश अपराधियों ने आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने केस संभाला है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 02, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:27 PM IST
RSS दफ्तर हमला मामला: केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, अब NIA करेगी पेट्रोल बम के हमले की जांच
Image Credit: RSS दफ्तर हमला मामला (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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