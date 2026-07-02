/RSS दफ्तर हमला मामला: केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, अब NIA करेगी पेट्रोल बम के हमले की जांच

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रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रदेश कार्यालय पर बीते16 जून की रात हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपने हाथ में ले ली है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने चुटिया थाने में 17 जून को दर्ज प्राथमिकी (कांड संख्या 85/26) को अब टेकओवर कर लिया है. NIA रांची ने इसे RC-01/2026/NIA/RNC के रूप में री-रजिस्टर्ड किया है, जिसमें BNS, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जैसी सख्त धाराएं लगाई गई हैं.
16 जून की रात क्या हुआ था?
16 जून की रात 12:36 बजे दो नकाबपोश अपराधियों ने आरएसएस कार्यालय ('श्री निकेतन') पर पेट्रोल बम फेंके थे. घटना के वक्त अंदर करीब 20 लोग मौजूद थे, जिससे एक बड़े नुकसान और जान के खतरे की आशंका थी. झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने शुरुआत में जांच करते हुए घटनास्थल का जायजा लिया और CCTV फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए थे. रांची पुलिस ने इस मामले में लोहरदगा निवासी तीन आरोपियों—सैफ अंसारी, अमन अंसारी (उर्फ गोलू) और सायम सुजान को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि इन आरोपियों के तार झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई से जुड़े हुए हैं.
पुलिस को आरोपियों के विदेश आने-जाने और संदिग्धों से मुलाकात की भी जानकारी मिली है, जिसके आधार पर उनकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है. गिरफ्तार आरोपी सैफ अंसारी 18 जून को कोतवाली थाना परिसर से फरार हो गया था. बाद में चान्हो थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ हाजत से भागने और पुलिस का हथियार छीनने के दो अलग-अलग मामले भी दर्ज हैं. अब NIA इस पूरे मामले के पीछे की अंतरराष्ट्रीय आतंकी साजिश, घटना के मुख्य मकसद और अन्य सहयोगियों की भूमिका को उजागर करने के लिए गहन जांच कर रही है.