/RSS दफ्तर हमला मामला: केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, अब NIA करेगी पेट्रोल बम के हमले की जांच

16 जून की रात क्या हुआ था?

16 जून की रात 12:36 बजे दो नकाबपोश अपराधियों ने आरएसएस कार्यालय ('श्री निकेतन') पर पेट्रोल बम फेंके थे. घटना के वक्त अंदर करीब 20 लोग मौजूद थे, जिससे एक बड़े नुकसान और जान के खतरे की आशंका थी. झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने शुरुआत में जांच करते हुए घटनास्थल का जायजा लिया और CCTV फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए थे. रांची पुलिस ने इस मामले में लोहरदगा निवासी तीन आरोपियों—सैफ अंसारी, अमन अंसारी (उर्फ गोलू) और सायम सुजान को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि इन आरोपियों के तार झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई से जुड़े हुए हैं.