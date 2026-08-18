/हेमंत सरकार ने JPSC छात्रों को खुश किया तो साहेबगंज में स्कूली बच्चों ने खोल दिया मोर्चा, जानें कारण

राज्य चुनें
हेमंत सोरेन सरकार ने रांची में जारी छात्र आंदोलन के आगे झुकते हुए आखिरकार JSSC-CGL की परीक्षा को रद्द कर दिया है. इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्र नेताओं देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. सरकार के इस फैसले से रांची का छात्र आंदोलन समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर साहेबगंज में स्कूली बच्चों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यहां सरकारी स्कूल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ स्कूली बच्चों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई. बच्चे अपने स्कूल से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित उपायुक्त कार्यालय तक पैदल गए.
जानकारी के मुताबिक, बोरियो प्रखंड के सौती चौकी पांगड़ो में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे. उपायुक्त कार्यालय पहुंचते ही सभी बच्चे हमारी मांगे पूरी करने के नारे लगाने लगे. जिसे देख उपायुक्त कार्यालय में मौजूद जिला शिक्षा अधीक्षक सह प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी उर्मिला तुरंत उनसे मिलने पहुंची. उन्होंने बड़े ध्यान से बच्चों की शिकायतें सुनीं. बच्चों की शिकायतें सुनकर सभी लोग दंग रह गए. बच्चों ने बताया कि कक्षा 10वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा बिना प्रश्नपत्र के कराई जा रही है. स्कूल में प्रोजेक्टर चलाकर प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है.
इसके अलावा स्कूल में शिक्षक की भारी कमी है. सिर्फ सामाजिक शस्त्र और इंग्लिश के शिक्षक हैं. विज्ञान, गणित, हिन्दी, संस्कृत और उर्दू के शिक्षक नहीं हैं. इस कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है. यह सुन प्रभारी डीईओ ने प्रभारी प्रचार्य को तालाब कर जमकर डांट लगाई. बच्चों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही बच्चों को आश्वासन दिया की कि बहुत जल्दी उनकी समस्याओं का निदान निकाला जाएगा. इस पूरे प्रकरण में बच्चे अपनी परीक्षा छोड़कर सात किलोमीटर पैदल शिकायत करने पहुंचे थे, अगर इस बीच कोई दुर्घटना हो जाती, तो उसकी जिम्मेदार किस पर होती?