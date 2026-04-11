Saloni Oil Brand Ambassador: रणबीर कपूर बने सलोनी तेल के ब्रांड एंबेसडर, नया सोया चंक्स भी लॉन्च

Jamshedpur News: जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक निजी होटल में महेश एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज ने अपनी डीलर मीट के दौरान कई अहम घोषणाएं करते हुए प्रभावशाली छाप छोड़ी. कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को अपने प्रमुख ब्रांड्स- सलोनी (सरसों का तेल और सोया नगेट्स) और स्टेफिट (रिफाइंड तेल) का आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया. इसी मंच पर, कंपनी ने सोया चंक्स लॉन्च करके अपने फ़ूड पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया. यह कदम वैल्यू-एडेड फ़ूड सेगमेंट में कंपनी की मजबूत होती पकड़ को दर्शाता है.

कंपनी ने पेश किया भविष्य का रोडमैप

झारखंड और आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों डीलरों और ट्रेड पार्टनर्स की उपस्थिति में कंपनी ने अपने भविष्य का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया और एक बड़े पैमाने पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग अभियान की घोषणा की. इस रणनीति के तहत, टीवी, डिजिटल, ऑन-ग्राउंड एक्टिवेशन और रिटेल विजिबिलिटी में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा, जिससे ब्रांड की पहुंच और पहचान का तेजी से विस्तार होगा.

इस अवसर पर नेशनल सेल्स मैनेजर दिनेश सिंह, संजय जी, राजेश जी (C&F) और अरुण जी (C&F, सरायकेला) भी उपस्थित थे. नेशनल सेल्स मैनेजर ने कंपनी की लगातार बढ़ती उत्पादन क्षमता और मजबूत होती ब्रांड उपस्थिति पर जोर दिया. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 25% का स्पष्ट विकास लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे एक मजबूत वितरण नेटवर्क, ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में विस्तार और भागीदारों के साथ बेहतर तालमेल के माध्यम से हासिल किया जाना है.

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'महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित होता बाजार'

इस अवसर पर प्रबंध निदेशक दिनेश राठौड़ ने कहा कि झारखंड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित होता बाजार है. इस डीलर मीट के माध्यम से हम अपने पार्टनर्स के साथ जुड़ाव को और मजबूत कर रहे हैं. रणबीर कपूर जैसे विश्वसनीय चेहरे के साथ जुड़ना हमारे ब्रांड को नई पहचान देगा. वहीं, निदेशक महेश राठौड़ ने कहा कि हम निरंतर अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और प्रोडक्ट रेंज का विस्तार कर रहे हैं. सोया चंक्स की लॉन्चिंग हमारे पोर्टफोलियो को और सशक्त बनाएगी और उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करेगी.

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'हमारा लक्ष्य केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि...'

साथ ही , कैटेगरी हेड आदित्य राठौड़ ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड बनाना है. हमारा आगामी मार्केटिंग और ब्रांडिंग अभियान हमें नए बाजारों में तेजी से स्थापित करेगा. रणबीर कपूर के साथ शुरू होने वाला नया अभियान ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने, उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने और झारखंड सहित देशभर में ब्रांड की पहुंच को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा. आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड और तेजी से विस्तार करते डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ कंपनी अपने विकास को नई दिशा दे रही है.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा