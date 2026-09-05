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'झारखंड के छात्रों की गूंज सुनने की हिम्मत दिखाएं', राहुल गांधी पर बरसे संजय सेठ

केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि आपका चाल-चरित्र और चेहरे को देखते हुए देश कहता है कि धोखेबाज हो. हिम्‍मत है तो रांची आओ और यहां के छात्रों की गूंज सुनो. यहां के छात्रों पर दर्ज मुकादमा वापस लेना ही होगा और सीबीआई जांच करानी होगी.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:09 PM IST
'झारखंड के छात्रों की गूंज सुनने की हिम्मत दिखाएं', राहुल गांधी पर बरसे संजय सेठ
Image Credit: केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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