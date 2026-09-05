'झारखंड के छात्रों की गूंज सुनने की हिम्मत दिखाएं', राहुल गांधी पर बरसे संजय सेठ

उन्‍होंने दौरान कहा कि डीएसपी बनो, डेढ करोड़ दे दो. इंजीनियर बनो, 80 लाख दे दो. इस तरह का कारनामा दुनिया में न किसी ने देखा और न ही सुना होगा. यहां बोली लगाकर छात्रों के भविष्‍य को बेचा जा रहा है. 'झारखंड की गूंज' राहुल गांधी को सुनाई नहीं दे रही है. क्‍या यहां के छात्रों का यही अपराध था कि देश विरोधी नारे नहीं लगाए? क्‍या यही अपराध था कि मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया गया? उनका अपराध यही था कि संस्‍कार के साथ अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. छात्रों ने बिना किसी राजनीतिक सहयोग से दो माह तक आंदोलन चलाया.