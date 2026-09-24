संथाली फिल्म 'आंगेन' के लिए रवि राज मुर्मू को मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, झारखंड में जश्न

Ravi Raj Murmu: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में झारखंड के बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर रवि राज मुर्मू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया. सम्मान पाने के बाद रवि राज मुर्मू रांची पहुंचे, जहां रांची एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली भाषा की फिल्म 'आंगेन' को यह सम्मान मिला है, जो झारखंड के लिए गर्व की बात है. इस मौके पर रवि राज मुर्मू ने कहा कि किसी राज्य की कहानी वहां के वासी ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं. यही वजह है कि झारखंड की कहानी को बड़े पर्दे पर शॉर्ट फिल्म के रूप में पेश किया गया और इसे दर्शकों ने पसंद किया.