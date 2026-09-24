संथाली फिल्म 'आंगेन' के लिए रवि राज मुर्मू को मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, झारखंड में जश्न

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Ravi Raj Murmu: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में झारखंड के बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर रवि राज मुर्मू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया. सम्मान पाने के बाद रवि राज मुर्मू रांची पहुंचे, जहां रांची एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली भाषा की फिल्म 'आंगेन' को यह सम्मान मिला है, जो झारखंड के लिए गर्व की बात है. इस मौके पर रवि राज मुर्मू ने कहा कि किसी राज्य की कहानी वहां के वासी ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं. यही वजह है कि झारखंड की कहानी को बड़े पर्दे पर शॉर्ट फिल्म के रूप में पेश किया गया और इसे दर्शकों ने पसंद किया.
12 मिनट की यह फिल्म संथाली लोककथाओं पर आधारित है
गौरतलब है कि 12 मिनट की यह फिल्म संथाली लोककथाओं पर आधारित है. फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. सम्मान मिलने के बाद उन्होंने इसे झारखंड और संथाली भाषा के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. 'आंगेन' के जरिए स्थानीय संस्कृति, लोककथा और भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. फिल्म से जुड़े कलाकारों और पूरी टीम के लिए भी यह सम्मान बेहद खास है.
प्रियंका किस्कु ने कहा फिल्म का हिस्सा बनना गर्व की बात
फिल्म में अभिनय करने वाली अभिनेत्री प्रियंका किस्कु ने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है. वहीं, रवि राज मुर्मू के पिता ने कहा कि फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना उनके परिवार के साथ-साथ पूरे झारखंड के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति से मुलाकात का अनुभव उनके लिए बेहद खास रहा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ संथाली भाषा में बातचीत करना और अपने अनुभव साझा करना उनके लिए जिंदगी भर याद रहने वाला पल है.
संथाली भाषा की फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
झारखंड की संथाली भाषा की फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना राज्य के लिए एक खास उपलब्धि है. रांची पहुंचने पर रवि राज मुर्मू के स्वागत के दौरान लोगों में भी इस उपलब्धि को लेकर उत्साह देखने को मिला. 'आंगेन' की सफलता ने न सिर्फ झारखंड की स्थानीय कहानी और संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है, बल्कि संथाली भाषा में फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों और युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया है.