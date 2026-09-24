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संथाली फिल्म 'आंगेन' के लिए रवि राज मुर्मू को मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, झारखंड में जश्न

Ravi Raj Murmu: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में झारखंड की संथाली भाषा की फिल्म 'आंगेन' ने खास पहचान बनाई है. फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 24, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:36 AM IST
संथाली फिल्म 'आंगेन' के लिए रवि राज मुर्मू को मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, झारखंड में जश्न
Image Credit: संथाली फिल्म &#039;आंगेन&#039; के लिए रवि राज मुर्मू को मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार

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