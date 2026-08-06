/सरायकेला पुलिस ने 15 लाख के इनामी मदन महतो समेत 3 नक्सली को किया गिरफ्तार, AK-47 और इंसास राइफल जब्त

इन घटनाओं में थे शामिल

नक्सली मदन महतो, सागर सिंह और सागर की पत्नी मीना पहाड़िया ने कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया है. 30 अगस्त, 2008 को घाटशिला के बुरुडीह में लैंड माइंड विस्फोट हुआ था, इसमें 11 जवान शहीद हुए थे. वहीं, सितंबर 2008 में घाटशिला के दीघा-चापड़ी में बादल प्रमाणिक और निमाई मुर्मू की हत्या हुई थी. 22 अगस्त, 2008 को गालूडीह में झामुमो नेता महतो की हत्या में इनका नाम आया था. 2 दिसंबर 2006 को केशरपुर में नासुस लोकल कमेटी के अध्यक्ष संतोष महतो की हत्या में भी इनका नाम आया था. इसके अलावा तीनों और भी कई नक्सली घटना में शामिल रहे. सरायकेला एसपी ने बताया कि सांसद सुनील महतो हत्याकांड में ये तीनों शामिल थे या नहीं इसकी जांच की जा रही है.