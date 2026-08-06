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सरायकेला पुलिस ने 15 लाख के इनामी मदन महतो समेत 3 नक्सली को किया गिरफ्तार, AK-47 और इंसास राइफल जब्त

Saraikela News: सरायकेला में पुलिस ने 15 लाख के इनामी नक्सली मदन महतो, 5 लाख का इनामी सागर सिंह और उसकी पत्नी 2 लाख की इनामी मीना पहाड़िया को गिरफ्तार किया है. साथ ही AK-47 और इंसास राइफल जब्त की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:07 PM IST
सरायकेला पुलिस ने 15 लाख के इनामी मदन महतो समेत 3 नक्सली को किया गिरफ्तार, AK-47 और इंसास राइफल जब्त
Image Credit: (Z News) सरायकेला पुलिस ने 15 लाख के इनामी मदन महतो समेत 3 नक्सली को किया गिरफ्तार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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