Advertisement
trendingNow13144439
Hindi NewsJharkhandरांची में सरहुल का महा-संकल्प: 21 मार्च को निकलेगी भव्य शोभायात्रा, केंद्रीय सरना समिति ने की परंपरा बचाने की अपील

रांची में सरहुल का महा-संकल्प: 21 मार्च को निकलेगी भव्य शोभायात्रा, केंद्रीय सरना समिति ने की परंपरा बचाने की अपील

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में सरहुल का महा-संकल्प होने वाला है. 21 मार्च को भव्य शोभायात्रा निकलेगी. वहीं, केंद्रीय सरना समिति ने की परंपरा बचाने की लोगों से अपील की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रांची में सरहुल का महा-संकल्प: 21 मार्च को निकलेगी भव्य शोभायात्रा (Photo-AI)
रांची में सरहुल का महा-संकल्प: 21 मार्च को निकलेगी भव्य शोभायात्रा (Photo-AI)

Jharkhand News: रांची के सिरम टोली स्थित केंद्रीय सरना समिति कार्यालय में आगामी सरहुल महापर्व को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस दौरान समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने जानकारी दी कि 21 तारीख को सरहुल की भव्य शोभायात्रा पूरे उत्साह के साथ निकाली जाएगी और हर साल की तरह इस बार भी सिरम टोली सरना स्थल पर पूजा-अर्चना धूमधाम से की जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस बार प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं. लाइट, पानी, चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होंगी. डीसी मंजूनाथ भजंत ने भी आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी. सिरम टोली से लेकर सुजाता चौक, मेन रोड और कचहरी तक पूरे इलाके को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा. वहीं, सरना स्थल को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी है.

अजय तिर्की ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्र जैसे ढाक, नगाड़ा और मांदर के साथ शामिल हों और डीजे का सीमित उपयोग करें, ताकि आदिवासी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखा जा सके. साथ ही, भीड़ को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके पास नाम, पता और मोबाइल नंबर रखने की भी सलाह दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा कि फ्लाईओवर या अन्य किसी व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं होगी. सरहुल एक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलकर भाग लेते हैं. इसलिए सभी से सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की गई.

रिपोर्ट: उज्जवल मिश्रा

यह भी पढ़ें: गैस का संकट: 45 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, रसोई में फिर लौटा लकड़ी-कोयला का धुआं

About the Author
author img
Shailendra

  शैलेंद्र को Zee Bihar Jharkhand टीम में चीफ सब एडिटर के रूप में बिहार और झारखंड की स्थानीय खबरों में विशेष दक्षता है.

...और पढ़ें

TAGS

SarhuRanchi NewsJharkhand news

Trending news

मेरी रिहाई मायने नहीं रखती लड़ाई अभी खत्म नहीं... साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
मेरी रिहाई मायने नहीं रखती लड़ाई अभी खत्म नहीं... साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
LPG
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
Lok Sabha
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड