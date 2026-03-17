रांची में सरहुल का महा-संकल्प: 21 मार्च को निकलेगी भव्य शोभायात्रा, केंद्रीय सरना समिति ने की परंपरा बचाने की अपील

Jharkhand News: रांची के सिरम टोली स्थित केंद्रीय सरना समिति कार्यालय में आगामी सरहुल महापर्व को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इस दौरान समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने जानकारी दी कि 21 तारीख को सरहुल की भव्य शोभायात्रा पूरे उत्साह के साथ निकाली जाएगी और हर साल की तरह इस बार भी सिरम टोली सरना स्थल पर पूजा-अर्चना धूमधाम से की जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस बार प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं. लाइट, पानी, चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होंगी. डीसी मंजूनाथ भजंत ने भी आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी. सिरम टोली से लेकर सुजाता चौक, मेन रोड और कचहरी तक पूरे इलाके को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा. वहीं, सरना स्थल को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी है.

अजय तिर्की ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्र जैसे ढाक, नगाड़ा और मांदर के साथ शामिल हों और डीजे का सीमित उपयोग करें, ताकि आदिवासी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखा जा सके. साथ ही, भीड़ को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके पास नाम, पता और मोबाइल नंबर रखने की भी सलाह दी गई.

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उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा कि फ्लाईओवर या अन्य किसी व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं होगी. सरहुल एक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलकर भाग लेते हैं. इसलिए सभी से सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की गई.

रिपोर्ट: उज्जवल मिश्रा

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