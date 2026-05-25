सरना और सनातन की सियायतः झारखंड में तेज हुई सियासी बयानबाजी

Jharkhand Politics: झारखंड में सरना और सनातन को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मारंडी ने कहा कि सरना और सनातन एक है. हम तो हिंदू ही लिखते हैं. अगर कोई सरना कोड लिखना चाहता है तो लिखे, हम उसे अलग नहीं मानते. वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरना और सनातन कतई एक नहीं हो सकता, जबकि झामुमो ने कहा कि झारखंड विधासनभा से सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड के मांग का प्रभाव केंद्र को भेजा गया है. केंद्रीय गृह मंत्री से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जो प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में मिला था, उसमें बीजेपी और आजसू भी शामिल था.

पूर्व मुख्यमत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरना और सनातन एक है. अनादिकाल से सरना, सनातन और हिन्दू व्यवस्था का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम समाज को बांटना है. वे लोग समाज को तोड़ने और कुर्सी हासिल करने के लिए षड्यंत्र करते हैं. सभी जानते हैं कि सरना और सनातन में कोई अंतर नहीं है.

कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमारी पहचान और आस्था सरना धर्म कोड है. राज्य सरकार हमारी पहचान सरना धर्म कोड क्यों नहीं देती है? हमारी पहचान सनातन या हिन्दू नहीं है. आदिवासी, हिन्दू कतई नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सनातन भी कन्फ्यूजिंग शब्द है. बीजेपी वाले ठगने का काम करते हैं. सरना और सनातन एक हैं, ये कैसे होगा. सनातन धर्म, वैदिक धर्म है, ऐसा नहीं चलेगा.

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जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मारंडी के बयान प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबूलाल खुद को घोषित कर दें कि वो सनातनी हिंदू हैं. राज्य की विधानसभा ने आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्ताव पारित किया है. सर्वदलीय समिति जब गृह मंत्री से मिला था, तब तो सभी दल के लोग थे.

उन्होंने कहा कि उस समिति में बीजेपी और आजसू के लोग भी शामिल थे. कांग्रेस नेता ने कहा कि तब बाबूलाल कहां थे? उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा. आदिवासियों का सरना धर्म कोड को जनगणना में देना होगा. सनातन हिन्दू अलग है और आदिवासी अलग हैं.