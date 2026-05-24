सरना, सनातन, हिन्दू सब एक हैं, बांटने का काम कर रही है कांग्रेस? बाबूलाल मरांडी ने बोला बड़ा हमला

Jharkhand News: बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज को तोड़़ने का काम किया जा रहा है और जेएमएम-कांग्रेस की सरकार इस काम को शह दे रही है. उन्होंने कांग्रेस की नीति को अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पर आधारित बताया.
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'हम तो हिंदू ही लिखते हैं, कोई सरना कोड लिखता है तो लिखे. हम उसे अलग नहीं मानते. अनादिकाल से सरना, सनातन और हिन्दू व्यवस्था है. कांग्रेस का काम केवल समाज को बांटना है.' ये बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस में कही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमें पता है. कांग्रेस को गठित करने वाला व्यक्ति अंग्रेज ही था. अंग्रेजों ने देश के समाज को विभाजित कर राज किया. लोगों को लड़ाना उनकी फितरत थी. अंग्रेजों की समाज को तोड़ने की वर्षों से चली आ रही नीति अब कांग्रेस ने अपना ली है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज को तोड़ने के तरह तरह के हथकंडे अपना रही है. अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता कह रहे थे कि बीजेपी और संघ अब आदिवासियों को हिंदू बना रही है. समाज को तोड़ने और कुर्सी प्राप्त करने के लिए ये लोग षड्यंत्र करते हैं. सभी जानते हैं कि सरना और सनातन में अंतर नहीं है. सबमें समानता है. हिंदू भी प्रकृति की पूजा करते हैं. धरती, जल और जंगल की पूजा करते हैं. इसलिए सरना और सनातन में विभेद नहीं है.
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बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जैसे सरना में जाति व्यवस्था है, वैसे ही सनातन और हिन्दुओं में है. आदिवासी समाज में 700 से अधिक जातियां हैं. सबके अपने अपने देवी देवता हैं. जहां इतनी अधिक समानता है, वहां कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है. हिंदू बनाते नहीं हैं. सरना सनातन और हिन्दू बनाने के लिए कोई संस्कार नहीं होता है, ये सब जन्म से होते हैं.
मरांडी ने कहा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम बनाया जाता है. कांग्रेस और सरकार में बैठे लोग सरना और आदिवासी के वास्तव में हितैषी हैं तो पेसा कानून में रूढ़िजन्य को ही हटा दिया है, आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनने की नियमावली बना दिया. लोगों की आस्था अगर मिटाने का काम हो रहा तो उसके प्रति बोलने का साहस इन लोगों में नहीं है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग झारखंड में षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे. सरना, मसना हड़गडी की जमीन को बचाने का काम करने के बदले कांग्रेस और जेएमएम समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं. इस तरह की नीतियां बहुत दिनों तक नहीं चलेगी. अब समाज जाग चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समाज को बांटने का दुस्साहस किया है.