/पलामू में साथ बैठकर पी शराब, कहासुनी के बाद ससुर ने कुल्हाड़ी से दामाद को काट डाला

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झारखंड के पलामू जिले में शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद 40 वर्षीय एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के भिखही गांव की है. मृतक की पहचान गांधी भुइयां के रूप में हुई है. हत्या का आरोप उसके ससुर जगदेव भुइयां पर है.
कहासुनी बढ़ने के बाद जगदेव ने गांधी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया
छतरपुर थाना प्रभारी सौरभ कुमार के अनुसार, गांधी भुइयां और उसका ससुर जगदेव भुइयां शनिवार रात एक साथ शराब पीने गए थे. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि कहासुनी बढ़ने के बाद जगदेव ने गांधी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण गांधी की मौत हो गई.
थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया
पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी ने कथित तौर पर गांधी के शव को मकई के खेत में छिपा दिया. बाद में घटना की सूचना मिलने पर रविवार को पुलिस गांव पहुंची और खेत से शव बरामद किया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और वहां से घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
शव को खेत में छिपाए जाने की परिस्थितियों की भी जांच शुरू
पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और विवाद की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है. यह भी जांच की जा रही है कि घटना के समय दोनों के साथ कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं. पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने घटना के बाद शव को खेत में छिपाए जाने की परिस्थितियों की भी जांच शुरू कर दी है.
इनपुट: आईएएनएस