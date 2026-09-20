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पलामू में साथ बैठकर पी शराब, कहासुनी के बाद ससुर ने कुल्हाड़ी से दामाद को काट डाला

झारखंड के पलामू जिला में शराब पीने के दौरान विवाद में ससुर ने दामाद की कुल्हाड़ी से कर हत्या दी. आरोप है कि कहासुनी बढ़ने के बाद जगदेव ने गांधी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:19 PM IST
पलामू में साथ बैठकर पी शराब, कहासुनी के बाद ससुर ने कुल्हाड़ी से दामाद को काट डाला
Image Credit: शराब पीने के दौरान विवाद में ससुर ने दामाद की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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