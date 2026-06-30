/सावन को लेकर बाबाधाम में तैयारियां तेज, 30 जुलाई से शुरू होगा राजकीय श्रावणी मेला, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

Shravani Mela 2026: 30 जुलाई से शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेले को सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देवघर में 21 अस्थायी पुलिस ओपी और 13 अस्थायी ट्रैफिक ओपी स्थापित किए जाएंगे. इन सभी ओपी की जिम्मेदारी DSP रैंक के अधिकारियों को सौंपी जाएगी. इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए NDRF की टीम भी पूरी तरह मुस्तैद रहेगी.