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सावन को लेकर बाबाधाम में तैयारियां तेज, 30 जुलाई से शुरू होगा राजकीय श्रावणी मेला, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

Shravani Mela 2026: 30 जुलाई से शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार मेला के लिए देवघर में 21 अस्थायी पुलिस ओपी, 13 ट्रैफिक ओपी और NDRF की तैनाती और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 30, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:55 AM IST
सावन को लेकर बाबाधाम में तैयारियां तेज, 30 जुलाई से शुरू होगा राजकीय श्रावणी मेला, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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