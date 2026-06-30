/सावन को लेकर बाबाधाम में तैयारियां तेज, 30 जुलाई से शुरू होगा राजकीय श्रावणी मेला, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

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Shravani Mela 2026: 30 जुलाई से शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेले को सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देवघर में 21 अस्थायी पुलिस ओपी और 13 अस्थायी ट्रैफिक ओपी स्थापित किए जाएंगे. इन सभी ओपी की जिम्मेदारी DSP रैंक के अधिकारियों को सौंपी जाएगी. इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए NDRF की टीम भी पूरी तरह मुस्तैद रहेगी.
प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक दर्शन उपलब्ध कराने के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आने वाले 30 जुलाई से बाबा नगरी देवघर एक बार फिर शिवभक्ति के रंग में रंगी नजर आएगी, जहां लाखों श्रद्धालु 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष के साथ अपनी आस्था अर्पित करेंगे.
इस वर्ष राजकीय श्रावणी मेले का आयोजन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक किया जाएगा, झारखंड के देवघर में आयोजित होने वाला यह मेला देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले धार्मिक आयोजनों में शामिल है. पूरे एक माह तक चलने वाले इस मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते है. इन एक माह में यहां भक्ति और श्रद्धा का संगम देखने को मिलता है.
श्रावणी मेले की सबसे बड़ी विशेषता कांवड़ यात्रा है. इस दौरान श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल कांवड़ में भरकर लगभग 105 से 108 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा नंगे पांव तय करते हुए देवघर पहुंचते हैं. इसके बाद वे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं. पूरी यात्रा के दौरान 'बोल बम' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहता है.