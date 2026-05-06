रांची में स्कूल वैन-बसों पर चला प्रशासन का हंटर, 32 वाहनों पर 2 लाख का जुर्माना, 78 को नोटिस

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में चलने वाले स्कूल वैन और स्कूल बस की सुरक्षा मानकों का डीटीओ ने जांच किया. जिला परिवहन पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) की ओर से संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया गया. डोरंडा, श्यामली और जगन्नाथपुर क्षेत्र में व्यापक वाहन जांच अभियान चला.

रोड टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने की जांच की गई. साथ ही 93 वाहनों की जांच, 32 पर 2 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया. 78 वाहनों को कई मानकों का पालन नहीं करने की वजह से नोटिस जारी किया गया.

दरअसल, अभियान के तहत कुल लगभग 93 स्कूल वैन और बसों की जांच की गई. जांच के दौरान वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे रोड टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र की गहन जांच की गई. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जा रहा हो.

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जांच में कई वाहनों की तरफ से निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया. दस्तावेजों के अद्यतन नहीं रहने तथा ओवरलोडिंग के मामलों में 32 वाहनों पर कुल 2,04,550 रूपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अतिरिक्त 78 वाहनों को विभिन्न मानकों का पालन नहीं करने के कारण नोटिस जारी किया जा रहा है.

प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस मामले में स्कूल वैन से आने-जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को केवल सुरक्षित और नियमों का पालन करने वाले वाहनों से ही विद्यालय भेजें.

इस प्रकार के जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके और यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन हो.

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