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झारखंड के इस घर में चारों तरफ सिर्फ हड्डी ही हड्डी, नजारा देख दंग रह गए SDM

Jharkhand News: गढ़वा जिले के उंचरी क्षेत्र की गलियों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ व्यापक सर्च अभियान लगभग एक घंटे तक चला. इस अभियान के दौरान अस्थाई टिन शेड नुमा कमरों में चल रहा एक अवैध बूचड़खाना मिला.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:42 PM IST

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झारखंड के इस घर में चारों तरफ सिर्फ हड्डी ही हड्डी (Photo-AI)
झारखंड के इस घर में चारों तरफ सिर्फ हड्डी ही हड्डी (Photo-AI)

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा शहर में अवैध रूप से बुचड़खाना चल रहा था. इस बीच शनिवार को एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान दो घर से लगभग 250 पशु का खाल और मांस को जब्त किया गया. एसडीएम ने जब्त खाल और मांस को विनिस्ट कराया. साथ ही घर को जमींदोज कर दिया गया. हालांकि, इस एक्शन के दौरान मौके से तस्कर और कसाई फरार हो गए.

दरअसल, गढ़वा शहर की आबादी में बुचड़खाना चल रहा था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी. वहीं, एसडीएम को गुप्त सूचना मिली और इसी के आधार पर एक एक संयुक्त टीम बनाई गई. जिसमें पशुपालन, खाद्य आपूर्ति, नगर परिषद, सदर थाने की पुलिस शामिल रही. इसके बाद एक्शन शुरू हुआ. टीम शहर के ऊंचरी मुहल्ला पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि दो अवैध रूप से बने घर पर गौवंश पशुओं का कत्लेआम होता था. चारों तरफ गौ की सिर्फ हड्डी ही हड्डी नजर आ रही थी.

उंचरी क्षेत्र की गलियों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ व्यापक सर्च अभियान लगभग एक घंटे तक चला. इस अभियान के दौरान अस्थाई टिन शेड नुमा कमरों में चल रहा एक अवैध बूचड़खाना मिला. यहां से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशु अवशेष और अन्य अवैध सामग्री बरामद हुई. सर्च टीम में मौके पर मौजूद जिला पशुपालन पदाधिकारी ने प्रथम दृष्टया यह मामला गौकशी से संबंधित होने की पुष्टि की.

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एसडीएम ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पशुपालन पदाधिकारी, नगर परिषद और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है. प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है.

एसडीएम संजय कुमार और एसडीपीओ नीरज कुमार ने संयुक्त रूप से स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अनैतिक और गैरकानूनी कारोबार करने वाले अपराधियों की धर-पकड़ के लिए नियमित कार्रवाई होगी. जांच में उजागर होने पर दोषियों पर झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत कठोर कार्रवाई होगी.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा

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