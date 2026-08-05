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JPSC-JSSC आंदोलन: धरनास्थल पहुंचे SDO, कहा- 'CM के निर्देश पर आया हूं', छात्र प्रतिनिधियों को मिला बातचीत का बुलावा

रांची में JPSC-JSSC आंदोलन पर बैठे छात्रों से मिलने धरनास्थल SDO पहुंचे. उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के संदेश पर आया हूं, छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता का न्योता देने. वहीं, छात्रों का कहना है कि वह मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे, अगर बात करनी है तो उन्हें धरना स्थल पर आना होगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:21 PM IST
JPSC-JSSC आंदोलन: धरनास्थल पहुंचे SDO, कहा- 'CM के निर्देश पर आया हूं', छात्र प्रतिनिधियों को मिला बातचीत का बुलावा
Image Credit: (Z News) SDO पहुंचे धरनास्थल, कहा- मुख्यमंत्री के संदेश पर आया हूं

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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