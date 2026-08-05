JPSC-JSSC आंदोलन: धरनास्थल पहुंचे SDO, कहा- 'CM के निर्देश पर आया हूं', छात्र प्रतिनिधियों को मिला बातचीत का बुलावा

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झारखंड की राजाधनी रांची में छात्र आंदोलन के बीच 5 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने बातचीत की पहल करते हुए अपना रुख नरम किया है. बुधवार दोपहर SDO और ADM सीधे छात्रों के धरनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री के विशेष संदेश के साथ आए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है.
मांगों पर सहमति बनाकर आंदोलन को समाप्त कराया जा सके
एडीओ ने छात्र आंदोलनकारियों के सामने प्रस्ताव रखा कि बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई है. इसके लिए छात्रों के 5 प्रमुख प्रतिनिधियों को सीएमसे सीधे संवाद करने का न्योता दिया गया है, ताकि मांगों पर सहमति बनाकर आंदोलन को समाप्त कराया जा सके.
प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, CM खुद आएं: छात्रों का कड़ा रुख
हेमंत सरकार के इस न्योते को छात्रों ने खारिज कर दिया. धरनास्थल पर मौजूद छात्र नेताओं और आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी सूरत में 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बनाकर बंद कमरे में बातचीत करने मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे.
'यह कोई व्यक्तिगत या 5 लोगों का मुद्दा नहीं'
अंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि यह कोई व्यक्तिगत या 5 लोगों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हजारों छात्रों के भविष्य अधिकारों से जुड़ा सवाल है. छात्रों ने दो टूक शब्दों में मांग रखी कि अगर मुख्यमंत्री सचमुच समाधान चाहते हैं, तो उन्हें खुद धरनास्थल पर आना होगा. सभी छात्रों के सामने मांगों को सुना जाए और पूर्व में रखी गई मांगों पर ठोस और पारदर्शी कार्रवाई का ऐलान किया जाए.
'अनिश्चितकालीन धरना खत्म नहीं होगा'
छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन धरना खत्म नहीं होगा.
रिपोर्ट: ऋषभ राय