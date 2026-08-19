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JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, चयनित अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका
झारखंड से इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है. जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है. अवधेश कुमार समेत तीन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट में अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अन्य याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखेंगे.
शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.