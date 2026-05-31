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अभिषेक बनर्जी को झारखंड भेजें, सुरक्षा और बेहतर इलाज की पूरी व्यवस्था करेंगे: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ममता बनर्जी से आग्रह किया कि जरूरत पड़ने पर अभिषेक बनर्जी को झारखंड भेजा जाए, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार उनकी सुरक्षा, सम्मान और बेहतर इलाज की पूरी व्यवस्था करेगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 31, 2026, 07:17 PM IST

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स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी घटना पर चिंता व्यक्त की है और इसकी कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि किसी भी जन प्रतिनिधि की सुरक्षा, गरिमा और स्वास्थ्य के साथ कोई भी समझौता लोकतंत्र के लिए अत्यंत चिंता का विषय है. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यदि अभिषेक बनर्जी को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है या उनके इलाज में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी नेता के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने वाली परिस्थितियां स्वीकार्य नहीं हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने ममता बनर्जी से आग्रह किया कि अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें झारखंड भेजा जाए, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार उनकी सुरक्षा, सम्मान और बेहतर इलाज की पूरी व्यवस्था करेगी.

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डॉ. अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन और झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता के तहत अभिषेक बनर्जी को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि एक घायल जनप्रतिनिधि के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना है. उन्होंने अभिषेक बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की.

रिपोर्ट: देबाशीष भारती

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