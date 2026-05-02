खूंटी में सनसनीखेज हत्या का खुलासा, गुफा में मिला दो दिन से लापता व्यक्ति का शव

खूंटी जिले के सायको थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुद्धदेव मुंडा नामक व्यक्ति की हत्या का पर्दाफाश किया है. 24 अप्रैल को आपसी रंजिश के कारण गाँव के ही चार लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर उनकी हत्या कर दी थी और शव को बलंगा नदी के पास एक गुफा में छिपा दिया था. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
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झारखंड के खूंटी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ के सायको थाना क्षेत्र में रहने वाले बुद्धदेव मुंडा नाम के एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. बुद्धदेव पिछले दो दिनों से गायब थे, जिससे उनके घरवाले काफी परेशान थे. काफी खोजबीन के बाद, 26 अप्रैल 2026 को उनका शव बाड़ेडीह गाँव के पास बलंगा नदी के किनारे पत्थरों के बीच बनी एक गुफा में मिला. शव को ऐसी जगह छिपाया गया था ताकि किसी की नजर उस पर न पड़ सके. इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और सनसनी फैल गई है.
जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो सच्चाई जानकर सब हैरान रह गए. पुलिस ने तकनीकी सबूतों और गुप्त सूचनाओं की मदद से चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल की रात करीब 9 बजे उनकी बुद्धदेव से पुरानी रंजिश और इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने को लेकर लड़ाई हुई थी. इसी झगड़े में उन्होंने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बुद्धदेव की हत्या कर दी. खून से सनी मिट्टी और पत्थर पुलिस ने सबूत के तौर पर बरामद कर लिए हैं.
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सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, बल्कि बुद्धदेव के ही गाँव बाड़ेडीह के रहने वाले थे. पुलिस ने जिन चार आरोपियों को पकड़ा है, उनके नाम चौड़े मुंडू, लोदरो मुंडू, कोल्हा मुंडू और नारदे मुंडू हैं. एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि हत्या के बाद ये लोग शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे घसीटकर नदी के पास ले गए और गुफा के अंदर डाल दिया. फिलहाल पुलिस ने इन चारों को जेल भेज दिया है और इस मामले में शामिल कुछ अन्य लोगों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है.