चाईबासा में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही शिल्पी पर चाकू से 12 वार, मौत से जंग लड़ रही घर की लाड़ली

Chaibasa News: चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित गुटुसाईं आनंद मार्ग स्कूल गली में एक युवती पर युवक ने बेरहमी से चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. घायल युवती की पहचान शिल्पी मोदक के रूप में हुई है, जो चाईबासा न्यू कॉलोनी नीमडीह की रहने वाली है.

बताया जा रहा है कि वह ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी, तभी पहले से घात लगाए हमलावर युवक ने अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. युवक ने युवती के पीठ और हाथ पर करीब 12 बार चाकू से वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी.

घटना के बाद हमलावर युवती को मृत समझकर मौके से फरार हो गया. इधर, राहगीरों ने जब उसे खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ा देखा, तो तत्काल उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया.

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परिजनों के अनुसार, शिल्पी एक बेहद गरीब परिवार से आती है. उसके पिता अनिल चंद्र मोदक टोटो चालक हैं. शिल्पी अपने घर की बड़ी बेटी है और परिवार की मदद के लिए ट्यूशन पढ़ाकर सहयोग करती थी. इस घटना के बाद परिवार सदमे में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा किसने और क्यों किया?

फिलहाल, हमलावर की पहचान और हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है.

इस वारदात ने पूरे चाईबासा शहर को झकझोर कर रख दिया है. लोगों में भारी आक्रोश है और वे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. साथ ही, शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

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