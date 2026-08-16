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झारखंड: श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी, तेज आवाज से घबराये यात्री, मची अफरा-तफरी

Jharkhand Train Accident: तेज आवाज के साथ ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई. इससे पूरी ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के वक्त ट्रेन मधुपुर की ओर जा रही थी. रेलवे की ओर से घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:47 AM IST
झारखंड: श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी, तेज आवाज से घबराये यात्री, मची अफरा-तफरी
Image Credit: श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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