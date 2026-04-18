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एक सिर में... 2 छाती में मारी गई गोली, शुभम यादव की मौत से धनबाद में दहशत

Dhanbad News: धनबाद में आपसी रंजिश में एक युवक की जान चली गई. शुभम यादव नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:01 AM IST

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धनबाद में शुभम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई
धनबाद में शुभम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई

Shubham Yadav Shot Dead: धनबाद जिले के सोनारडीह थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम आपसी रंजिश ने एक युवक को अपराधियों ने घर में घुसकर शुभम यादव को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने शुभम यादव पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां चलाईं, एक सिर में और दो छाती में मारी गई. गंभीर रूप से घायल शुभम को तुरंत अशरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. 

बताया जा रहा है कि शुभम यादव पर पहले से आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे. वे जनता मजदूर संघ से जुड़े हुए थे और धनबाद के मेयर संजीव सिंह गुट के क्षेत्रीय सचिव के रूप में सक्रिय थे. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वे मजदूरों के अधिकारों की आवाज उठाते थे.

घटना की सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह अस्पताल पहुंचे. उन्होंने इस वारदात की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. वहीं, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश और गैंगवार से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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गौरतलब है कि इससे पहले 15 अप्रैल, 2026 को शक्ति चौक के पास एक कोयला कारोबारी मनीष सिंह को भी अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिनका इलाज अभी जारी है. लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से धनबाद में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी गई है.

रिपोर्ट: नितेश मिश्रा

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