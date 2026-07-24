/सिक्किम सुरंग हादसे में मारे गए झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों के शव आज पहुंचेंगे गांव, खूंटी में पसरा मातम

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सिक्किम के नामची में हुए दर्दनाक सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले झारखंड के तीन प्रवासी मजदूरों के शव आज (24 जुलाई, 2026) एंबुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव पहुंचेगा. इस खबर के आने के बाद से ही पूरे खूंटी जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. बता दें कि सिक्किम के नामची में NHPC द्वारा NHPC हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी परियोजना की सुरंग के अंदर बीते सोमवार को काम के दौरान अचानक गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद वहां एक जोरदार विस्फोट हो गया.
झारखंड के तीन प्रवासी मजदूर की मौत
इस भयानक हादसे में सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और भारी मलबा गिर गया, जिसमें वहां काम कर रहे कई मजदूर दब गए. इस दौरान मलबे में दबकर जान गंवाने वालों में झारखंड के तीन प्रवासी मजदूर भी शामिल थे. इन तीन मृतकों में से दो मजदूर खूंटी जिले के रहने वाले थे. वहीं, एक मजदूर सिंहभूम जिले का रहने वाला था. घटना के बाद निर्माण कंपनी और स्थानीय प्रशासन ने कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, तीनों मृतकों के शवों को कंपनी द्वारा एंबुलेंस के माध्यम से झारखंड के लिए रवाना कर दिया है.
एक साथ दो लोगों का शव पहुंचेगा गांव
इस घटना का सबसे दर्दनाक असर खूंटी जिले के रनिया प्रखंड स्थित डाहू गांव में देखने को मिल रहा है. पूरे डाहू गांव में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि आज यहां एक साथ गांव के दो लोगों के शव पहुंचेंगे. इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरा गांव बेहद गमगीन माहौल में अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है. रोजी-रोटी की तलाश में परदेस गए इन गरीब मजदूरों की इस तरह वापसी ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार