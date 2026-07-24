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सिक्किम सुरंग हादसे में मारे गए झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों के शव आज पहुंचेंगे गांव, खूंटी में पसरा मातम

सिक्किम टनल हादसे में मारे गए तीन लोगों के शव आज एम्बुलेंस से झारखंड लाए जाएंगे. ये पीड़ित झारखंड के प्रवासी मजदूर थे जो सिक्किम के नामची में NHPC हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में लगे हुए थे, तभी टनल के अंदर गैस लीक होने से धमाका हुआ और वे मलबे के नीचे दब गए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 24, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:53 AM IST
सिक्किम सुरंग हादसे में मारे गए झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों के शव आज पहुंचेंगे गांव, खूंटी में पसरा मातम
Image Credit: झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों के शव आज पहुंचेंगे गांव (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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