/सिक्किम सुरंग हादसे में मारे गए झारखंड के 3 प्रवासी मजदूरों के शव आज पहुंचेंगे गांव, खूंटी में पसरा मातम

झारखंड के तीन प्रवासी मजदूर की मौत

इस भयानक हादसे में सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और भारी मलबा गिर गया, जिसमें वहां काम कर रहे कई मजदूर दब गए. इस दौरान मलबे में दबकर जान गंवाने वालों में झारखंड के तीन प्रवासी मजदूर भी शामिल थे. इन तीन मृतकों में से दो मजदूर खूंटी जिले के रहने वाले थे. वहीं, एक मजदूर सिंहभूम जिले का रहने वाला था. घटना के बाद निर्माण कंपनी और स्थानीय प्रशासन ने कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, तीनों मृतकों के शवों को कंपनी द्वारा एंबुलेंस के माध्यम से झारखंड के लिए रवाना कर दिया है.