सिमरिया के डेलाबागी में प्रशासन का चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त कर सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त

Jharkhand News: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत सोहरकला पंचायत के डेलाबागी गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया. अंचल अधिकारी गौरव कुमार राय के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य गैरमजरूआ आम भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराना था. दरअसल, गांव के ही लोगों ने अंचल कार्यालय में आवेदन देकर शिकायत की थी कि अतिक्रमण के कारण मुख्य सड़क बाधित हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया.

जांच के दौरान पाया गया कि खाता नंबर 82, प्लॉट संख्या 485 पर अवैध रूप से मकान, शौचालय और चहारदीवारी का निर्माण किया जा रहा था. इसके बाद बिना देरी किए प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इन सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई से गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह साफ हो गई और आवागमन फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली.

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कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला. लोगों ने प्रशासन के इस कदम की जमकर सराहना की और बाकी बचे अतिक्रमण को भी जल्द हटाने की मांग की. अंचल अधिकारी गौरव कुमार राय ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

इसके साथ ही प्रशासन ने बकचौमा मौजा की लगभग 55 एकड़ सरकारी जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त कराने की योजना बनाई है. इस भूमि पर भविष्य में उपकारा जेल सहित अन्य सरकारी भवनों के निर्माण की योजना है. प्रशासन की इस सक्रियता और सख्ती से क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है और आम जनता का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक