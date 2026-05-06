JAC 12th Result 2026: सिमरिया की आकांक्षा ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल में रचा इतिहास, बनी स्टेट की थर्ड टॉपर

JAC 12th Result 2026: मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के दम पर सिमरिया की बेटी आकांक्षा ने पूरे राज्य में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) साइंस परीक्षा में आकांक्षा ने स्टेट की थर्ड टॉपर बनकर न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. एसएस प्लस टू हाई स्कूल की छात्रा आकांक्षा ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो. मध्यमवर्गीय परिवार से आने के बावजूद उसने अनुशासन और समर्पण के साथ पढ़ाई कर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

आकांक्षा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, चाचा-चाची और सभी गुरुजनों को दिया है. उसने कहा कि परिवार के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन के बिना यह मुकाम हासिल करना संभव नहीं था. उसका सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है, जिसके लिए वह आगे भी कड़ी मेहनत करती रहेगी.

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आकांक्षा के पिता मुकेश कुमार एक प्राइवेट नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. बेटी की सफलता पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा, आगे जैसे भी होगा, हम इसकी पढ़ाई पूरी कराएंगे और इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे. वहीं, उसकी माता ने भी खुशी जताते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारी बेटी स्टेट टॉपर बनी है. हर माता-पिता को अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी हर क्षेत्र में नाम रोशन कर सकती हैं.

आकांक्षा की इस सफलता से पूरे सिमरिया क्षेत्र में खुशी का माहौल है. लोग उसके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं. उसकी यह उपलब्धि उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है, जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखती हैं.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक