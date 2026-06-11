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सिमडेगा में भीषण सड़क हादसा: एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 3 मासूमों ने भी गंवाई जान

Simdega Road Accident: सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई. इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:35 PM IST
सिमडेगा में भीषण सड़क हादसा: एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 3 मासूमों ने भी गंवाई जान
Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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