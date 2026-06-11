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Simdega News: सिमडेगा जिले एक भीषण सड़क हादसा 11 जून, 2026 दिन गुरुवार को हो गया. यहां पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई. इस भीषण हादसे में एक ही परिवार को 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, दो लोगों को घायल हो गए हैं, जिनकी हालात नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि इस घटना में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़े गए हैं.
सिमडेगा सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन बच्चे और एक महिला और पुरुष की मौत हो गई. घटना कोलेबिरा थाना क्षेत्र के अघरमा के निकट घटी है.
बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार होकर एक ही परिवार के 9 लोग सवार होकर कहीं जा रहे थे. इसी क्रम में कोलिवरा थाना क्षेत्र के अघरमा के निकट स्कॉर्पियो तेज गति से एक पेड़ से टकरा गई. घटना में एक ही परिवार के तीन बच्चे और एक महिला और पुरुष की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
वहीं, घटना में शामिल चार अन्य घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
रिपोर्ट: रविकांत साहू