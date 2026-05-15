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Jharkhand Politics: झारखंड में SIR के तीसरे फेज का ऐलान, JMM-कांग्रेस ने किया विरोध, BJP ने कही ये बात

Politics On Jharkhand SIR: भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) की घोषणा की है. चुनाव आयोग के मुताबिक, झारखंड में 20 जून से SIR प्रक्रिया शुरू हो रही है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 11:44 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Jharkhand SIR News: चुनाव आयोग ने झारखंड समेत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है. झारखंड में यह प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी और 7 अक्तूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इसके बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. SIR प्रक्रिया को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. जेएमएम और कांग्रेस ने जहां SIR का विरोध किया है, वहीं बीजेपी समर्थन कर रही है.

बीजेपी झारखंड में एसआईआर को एक जरूरी प्रक्रिया बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने जनता में डर और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. इससे आने वाले दिनों में एसआईआर को लेकर झारखंड की राजनीति और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं. इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता संजय पांडेय ने कहा कि जब भी सरकार का कोई निर्देश आता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए बीजेपी लाभ लेना चा रही है. राजनैतिक लाभ लेने के लिए उसका यह हथकंडा है. अभी तक जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां यह देखने को मिल चुका है.

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कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति और समाज को चिन्हित करके, उन्हें अधिकार से वंचित किया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो हथकंडे अपना रही है, उसका मकसद है कि बीजेपी किसी भी तरीके से झारखंड को फतह करना चाहती है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि यहां हेमंत सोरेन का शासनकाल है. जेएमएम ने कहा कि हमारे पास हर रणनीति से निपटने की रणनीति है. हर एक बीएलओ पर हमारी नजर रहेगी. अगर वह समझते हैं कि हमारे वोट बैंक को काटकर वह चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा.

वहीं बीजेपी ने SIR को जरूरी बताया है.  झारखंड बीजेपी की महिला नेता सीमा सिंह ने कहा कि झारखंड में एसआईआर बेहद जरूरी है और यह न्याय संगत है. उन्होंने कहा कि जो असली मतदाता हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. किसी भी पार्टी को इसका एतराज नहीं करना चाहिए. बीजेपी नेत्री ने दावा किया कि झारखंड के बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में घुसपैठिए रहते हैं, इसीलिए उन लोगों को डर लग रहा है.

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