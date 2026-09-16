/SIR सत्यापन से खुला 12 साल पुराना राज, 2014 में बिहार में मृत घोषित महिला झारखंड के गढ़वा में मिली जिंदा

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पड़ोसी राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले के फेसर थाना क्षेत्र की रहने वाली शकुंतला देवी को वर्ष 2014 में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब 2026 में झारखंड के गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के लमारी गांव से उसे बिहार पुलिस ने जिंदा बरामद किया, तब सच सामने आया. गौरतलब है कि झारखंड राज्य में इन दिनों एसआईआर (SIR) वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है. इसी वेरिफिकेशन के दौरान शकुंतला देवी अपने दस्तावेज लेने के लिए अपने घर बिहार चली गई. बस यहीं से 2014 के केस की पोल खुल गई.
इसके बाद तो पूरे बिहार के पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. जानकारी मिलते ही बिहार पुलिस गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के लमारी गांव में पहुंची और शकुंतला देवी को अपने साथ ले गई. कांडी के थाना प्रभारी अशफाक आलम ने फोन पर बताया कि एसआईआर के वेरिफिकेशन के दौरान शकुंतला देवी के बारे में जानकारी मिली थी. शकुंतला देवी एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए अपने दस्तावेज लेने बिहार गई थी, इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी.
शकुंतला देवी को 2014 में बिहार के इलाके में मृत घोषित कर दिया गया था. शकुंतला देवी कांडी के इलाके में कांति देवी के नाम से रह रही थी और उसने रतु सिंह नामक व्यक्ति से शादी कर ली थी. पूछताछ के दौरान शकुंतला देवी उर्फ कांति देवी ने पुलिस को बताया कि बिहार में उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गई थी.
दरअसल, 2014 में बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली शकुंतला देवी उर्फ कांति देवी घर छोड़कर भाग गई थी. इस दौरान रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला का सड़ा-गला शव बरामद किया था, जिसकी पहचान शकुंतला देवी के परिजनों ने शकुंतला के रूप में की थी. उस दौरान शकुंतला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों पर मुकदमा भी दर्ज करवाया था. हत्या के इस आरोप में बिहार की डेहरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ससुर, पति समेत परिवार के कई सदस्यों को जेल भी भेज दिया था. अब इस सच के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस समय पुलिस ने उक्त महिला की डीएनए जांच क्यों नहीं करवाई थी.
बता दें कि 11 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को जी बिहार-झारखंड ने मृतक महिला के जिंदा होने का खुलासा किया था. चार दिन पहले बिहार की पुलिस कांडी थाना क्षेत्र में आई थी और स्थानीय थाना के सहयोग से शकुंतला देवी को अपने साथ ले गई है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा