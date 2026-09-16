/SIR सत्यापन से खुला 12 साल पुराना राज, 2014 में बिहार में मृत घोषित महिला झारखंड के गढ़वा में मिली जिंदा

दरअसल, 2014 में बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली शकुंतला देवी उर्फ कांति देवी घर छोड़कर भाग गई थी. इस दौरान रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला का सड़ा-गला शव बरामद किया था, जिसकी पहचान शकुंतला देवी के परिजनों ने शकुंतला के रूप में की थी. उस दौरान शकुंतला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों पर मुकदमा भी दर्ज करवाया था. हत्या के इस आरोप में बिहार की डेहरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ससुर, पति समेत परिवार के कई सदस्यों को जेल भी भेज दिया था. अब इस सच के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस समय पुलिस ने उक्त महिला की डीएनए जांच क्यों नहीं करवाई थी.