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SIR सत्यापन से खुला 12 साल पुराना राज, 2014 में बिहार में मृत घोषित महिला झारखंड के गढ़वा में मिली जिंदा

SIR Verification: झारखंड के गढ़वा जिले में SIR ने एक पुराने केस की पोल खोल दी है. मामला बिहार से जुड़ा हुआ है, जहां 2014 में बिहार के औरंगाबाद जिले में मृत घोषित हुई शकुंतला अचानक प्रकट हो गई जब एसआईआर के वेरिफिकेशन में झारखंड के गढ़वा में वह जिंदा मिली.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 16, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:39 PM IST
SIR सत्यापन से खुला 12 साल पुराना राज, 2014 में बिहार में मृत घोषित महिला झारखंड के गढ़वा में मिली जिंदा
Image Credit: 2014 में बिहार में मृत घोषित महिला झारखंड के गढ़वा में मिली जिंदा (Z News)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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