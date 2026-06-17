/एसआईटी करेगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर हमले की जांच, गहन छानबीन में जुटी रांची पुलिस

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RSS office Attack: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रांची के निवारणपुर स्थित प्रांतीय संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आया. उसके बाद एसएसपी ने जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया. बताया जा रहा है कि रात लगभग 12 से 12.30 बजे के बीच संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया. इस दौरान दो-दो पेट्रोल बम मारे गए. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसके मुताबिक एक टैक्सी और बाइक से दो हमलावर आए थे और देर रात संघ कार्यालय पर हमला किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी और संघ से जुड़े लोग संघ कार्यालय पहुंचते रहे.
डीएसपी रांची ने बताया कि थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की ओर से सूचना दी गई थी. इस दौरान बताया गया था कि कुछ व्यक्तियों ने बोतल फेंके थे. इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. टेक्सेल और साइबर सेल की मदद ली जा रही है.
एसएसपी रांची ने एसपी सिटी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई है. सभी संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है. कई बिंदुओं पर जांच हो रही है, जिसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी. हमारा प्रयास है इसमें संलिप्त अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके. उसके आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचेगे.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, इस मामले में प्रशासन से बात हुई है. जब गिरफ्तारी होगी तब पता चलेगा कि इसमें कौन लोग शामिल थे और उनका मकसद क्या था?
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रात 12.36 बजे दो युवक पेट्रोल बम से हमला करते हैं. यह कोई साधारण घटना नहीं है. यह हमारी मां पर हमला है. प्रशासन को यह पता लगाना चाहिए कि हमलावरों की नीयत क्या है.