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एसआईटी करेगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर हमले की जांच, गहन छानबीन में जुटी रांची पुलिस

RSS office Attack: झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला हुआ, वो बहुत गंभीर घटना है. पुलिस को इस घटना की तह में जाना चाहिए.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 17, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:15 PM IST
एसआईटी करेगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर हमले की जांच, गहन छानबीन में जुटी रांची पुलिस
Image Credit: SIT करेगी RSS कार्यालय पर हमले की जांच (AI Image)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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