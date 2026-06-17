/एसआईटी करेगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर हमले की जांच, गहन छानबीन में जुटी रांची पुलिस

RSS office Attack: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रांची के निवारणपुर स्थित प्रांतीय संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आया. उसके बाद एसएसपी ने जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया. बताया जा रहा है कि रात लगभग 12 से 12.30 बजे के बीच संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया. इस दौरान दो-दो पेट्रोल बम मारे गए. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसके मुताबिक एक टैक्सी और बाइक से दो हमलावर आए थे और देर रात संघ कार्यालय पर हमला किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी और संघ से जुड़े लोग संघ कार्यालय पहुंचते रहे.