/सीता सोरेन ने राज्यपाल से उठाया संथाल परगना का मुद्दा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को भी घेरा

इस अवसर पर सीता मुर्मू सोरेन ने जामताड़ा और राजमहल क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बेहद खराब है और मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग है.