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सीता सोरेन ने राज्यपाल से उठाया संथाल परगना का मुद्दा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को भी घेरा

Jharkhand Politics: भाजपा विधायक सीता मुर्मू सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर संथाल परगना की बदहाल बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया. उन्होंने दुमका दौरे का आग्रह करते हुए जामताड़ा और राजमहल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर निशाना साधा.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 20, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:32 AM IST
सीता सोरेन ने राज्यपाल से उठाया संथाल परगना का मुद्दा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को भी घेरा
Image Credit: सीता मुर्मू सोरेन, भाजपा विधायकSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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