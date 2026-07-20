/सीता सोरेन ने राज्यपाल से उठाया संथाल परगना का मुद्दा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को भी घेरा

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Jharkhand Politics: संथाल परगना की बदहाल बुनियादी सुविधाओं और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए भाजपा विधायक सीता मुर्मू सोरेन ने सोमवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया और उनके समाधान के लिए हस्तक्षेप की मांग की. साथ ही उन्होंने उप-राजधानी दुमका के दौरे का आग्रह भी किया.
सीता मुर्मू सोरेन ने कहा कि संथाल परगना के कई इलाकों में आज भी सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का गंभीर अभाव है. उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे स्वयं क्षेत्र का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लें, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके.
मुलाकात के दौरान सीता सोरेन ने राज्यपाल को सावन के पवित्र महीने में उप-राजधानी दुमका आने का निमंत्रण भी दिया. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के दौरे से प्रशासनिक तंत्र अधिक सक्रिय होगा और क्षेत्र की समस्याओं की वास्तविक स्थिति सामने आएगी. इससे विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आम लोगों की समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी.
इस अवसर पर सीता मुर्मू सोरेन ने जामताड़ा और राजमहल क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बेहद खराब है और मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग है.