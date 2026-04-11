8 महीने से लापता पुष्पा का मिला नरकंकाल, प्रेमी ने चाकू गोदकर की थी हत्या

Bokaro News: बोकारो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर 8 महीने से लापता पुष्पा का जंगल से नरकंकाल बरामद किया है. पुष्पा की हत्या उसके प्रेमी ने चाकू गोदकर की थी.
Trending Photos
Bokaro Murder Case: बोकारो में एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां 8 महीने से लापता 18 वर्षीय लड़की की खोज के लिए थाना समेत पुलिस के आला अधिकारियों के यहां गुहार लगाते लगाते थक चुकी एक मां ने हार नहीं मानी और अंत में झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के DGP को तलब करते हुए शख्त निर्देश दिए. कोर्ट के इस निर्देश का असर देखने को भी मिला, जहां थाना प्रभारी को हटाते हुए जब दूसरी SIT का गठन करते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, तो महज चंद घंटे के भीतर ही 8 महीने से लापता हुई लड़की का पता चल गया. जो पता चला वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था, क्योंकि एक मां 8 महीने से जिस पर शक जाता रहा था उसकी लड़की का कातिल भी वही निकला.
दरअसल, आरोपी पुष्पा से पिछले 3 साल से प्रेम करता था और जब शादी की बात आई, तो युवक ने चाकू घोंपकर युवती की हत्या कर दिया. पुलिस ने प्रेमी के निशानदेही पर गायब लड़की का नरकंकाल पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के मधु टांड़ के जंगल से बरामद कर लिया और चाकू भी. वहीं, बोकारो एसपी ने थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है.
कैसे खुला राज, जानिए
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आई और पिंडरा जोड़ा थाना प्रभारी को हटाते हुए एक दूसरी SIT का गठन किया गया. आरोपी शातिर था और वो 23 सिम का उपयोग करता था, जो अलग अलग लोगों के नाम से ले रखा था. इससे पहले भी कई लड़कियों को जाल में फंसा रखा था. नए बने SIT की टीम की तरफ से जब आरोपी के सारे सबूतों को इकट्ठा करके कड़ी दर कड़ी जोड़ा गया, तो चंद घंटों के पूछताछ के बाद आरोपी टूट गया और हत्या के सारे राज उगल दिया. लड़की घर से ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने निकली थी और आरोपी उसे जंगल में ले जाकर चाकू से घोंपकर हत्या कर दिया गया.
पुलिस की सख्ती के बाद प्रेमी के निशानदेही पर 8 महीने बाद 18 वर्षीय पुष्पा कुमारी महतो का नरकंकाल पुलिस को हाथ लगा. इस घटना को लेकर मृतक की मां रेखा देवी की तरफ से खुटाडीह गांव के ही दिनेश महतो को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया.
पीड़ित मां पहले ही प्रेमी दिनेश महतो पर जताया था शक
मृतका की मां पहले ही प्रेमी दिनेश महतो पर शक जताया था, लेकिन थाना प्रभारी ने एक नहीं सुनी और परिजनों को ही प्रताड़ित करना शुरू किया. अगर समय रहते आरोपी से कड़ाई से पूछताछ होता, तो मामले का खुलासा पहले ही हो जाता.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा
यह भी पढ़ें: जेल में हुई थी भाई की मौत, इंसाफ के लिए टॉवर पर चढ़ा भाई,घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा